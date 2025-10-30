Рейтинг@Mail.ru
В Москве приступили к реабилитации Голубинского пруда
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:38 30.10.2025
В Москве приступили к реабилитации Голубинского пруда
В Москве приступили к реабилитации Голубинского пруда - РИА Новости, 30.10.2025
В Москве приступили к реабилитации Голубинского пруда
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Голубинского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.10.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к реабилитации Голубинского пруда

На юго-западе Москвы начали реабилитацию Голубинского пруда

© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроектное решение по реабилитации Голубинского пруда на юго-западе Москвы
Проектное решение по реабилитации Голубинского пруда на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Проектное решение по реабилитации Голубинского пруда на юго-западе Москвы
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Голубинского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Этот пруд был искусственно создан в конце 19 века на территории усадьбы Малое Голубино, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью более 0,8 гектара очистят от ила и отремонтируют береговую полосу.
"В рамках проекта извлечем иловые отложения общим объемом 5,2 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину и минимизирует зарастание. Отремонтируем береговую полосу протяженностью почти 430 метров с помощью гранитного щебня, что поможет остановить эрозийные процессы. Зону существующего песчаного пляжа дополним новым речным песком, приведем в порядок бревенчатое укрепление вокруг острова на середине пруда", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.
Верхние и Нижние Кузьминские пруды - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Москве начали реабилитацию Кузьминских прудов
18 октября, 14:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
