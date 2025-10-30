В Москве приступили к реабилитации Голубинского пруда

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Голубинского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Этот пруд был искусственно создан в конце 19 века на территории усадьбы Малое Голубино, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью более 0,8 гектара очистят от ила и отремонтируют береговую полосу.

"В рамках проекта извлечем иловые отложения общим объемом 5,2 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину и минимизирует зарастание. Отремонтируем береговую полосу протяженностью почти 430 метров с помощью гранитного щебня, что поможет остановить эрозийные процессы. Зону существующего песчаного пляжа дополним новым речным песком, приведем в порядок бревенчатое укрепление вокруг острова на середине пруда", - добавил Бирюков.