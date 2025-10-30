Рейтинг@Mail.ru
В Москве начался чемпионат "Абилимпикс"
08:24 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/moskva-2051704240.html
В Москве начался чемпионат "Абилимпикс"
В Москве начался чемпионат "Абилимпикс"
Инклюзивный чемпионат "Абилимпикс" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:24:00+03:00
2025-10-30T08:24:00+03:00
москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
В Москве начался чемпионат "Абилимпикс"

В Москве начался инклюзивный чемпионат "Абилимпикс"

© пресс-служба правительства РоссииНациональный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве
Национальный чемпионат Абилимпикс стартует 30 октября в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© пресс-служба правительства России
Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Инклюзивный чемпионат "Абилимпикс" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"С 30 октября по 2 ноября в столице пройдет Национальный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". На протяжении 11 лет он помогает людям с особенностями здоровья развивать необходимые компетенции, знакомиться с ведущими работодателями и уверенно строить карьеру. В этом году событие объединило более тысячи участников из разных регионов России и других стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования традиционно проводятся среди школьников в возрасте от 14 лет, студентов и специалистов. Кроме того, столицу на чемпионате представит 151 профессионал в разных сферах, а также пять участников специальной военной операции.
Подчеркивается, что впервые в рамках чемпионата пройдет финал конкурса профмастерства среди участников СВО, ветераны выступят в 15 профессиональных компетенциях, среди которых "Веб-разработка (программирование)", "Сборка-разборка электронного оборудования", "Оператор беспилотного летательного аппарата", "Сварочные технологии", "Ремонт автомобилей", "Массажист" и другие.
В числе конкурсантов участники Фестиваля возможностей - состязаний по профессиональному мастерству среди людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, они покажут свои навыки в декорировании, шитье, рисовании, работе по дереву и коже, кулинарии.
Кроме того, одно из центральных мест на "Абилимпиксе" займет стенд города Москвы - это уникальный карьерный маршрут, разработанный городской службой занятости, он поможет посетителям составить индивидуальный профессиональный трек в комфортной и максимально адаптированной среде. На стенде можно пройти профориентационное тестирование и получить персональную карьерную консультацию, испытать на себе востребованные профессии в VR-симуляторе, составить портфолио и резюме с помощью HR-капсулы и искусственного интеллекта, а также пообщаться с ведущими работодателями.
МоскваРоссияОбщество
 
 
