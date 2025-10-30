В Москве начался чемпионат "Абилимпикс"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Инклюзивный чемпионат "Абилимпикс" начался в Москве, сообщается на Инклюзивный чемпионат "Абилимпикс" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

« "С 30 октября по 2 ноября в столице пройдет Национальный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". На протяжении 11 лет он помогает людям с особенностями здоровья развивать необходимые компетенции, знакомиться с ведущими работодателями и уверенно строить карьеру. В этом году событие объединило более тысячи участников из разных регионов России и других стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования традиционно проводятся среди школьников в возрасте от 14 лет, студентов и специалистов. Кроме того, столицу на чемпионате представит 151 профессионал в разных сферах, а также пять участников специальной военной операции.

Подчеркивается, что впервые в рамках чемпионата пройдет финал конкурса профмастерства среди участников СВО, ветераны выступят в 15 профессиональных компетенциях, среди которых "Веб-разработка (программирование)", "Сборка-разборка электронного оборудования", "Оператор беспилотного летательного аппарата", "Сварочные технологии", "Ремонт автомобилей", "Массажист" и другие.

В числе конкурсантов участники Фестиваля возможностей - состязаний по профессиональному мастерству среди людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, они покажут свои навыки в декорировании, шитье, рисовании, работе по дереву и коже, кулинарии.