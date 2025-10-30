Между Москвой и Алма-Атой возобновилось прямое ж/д сообщение

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Первые пассажиры после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Алма-Атой и Москвой прибыли в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд прибыл на Павелецкий вокзал в четверг утром. Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было прекращено в 2017 году. О его возобновлении РЖД сообщили в конце октября 2025 года. Пассажиров перевозят между Алма-Атой и Москвой в беспересадочных вагонах. Первые отправились из Алма-Аты 26 октября. Время в пути составляет около 3,5 суток. Из Москвы эти же вагоны поедут в Алма-Ату 30 октября.
Пассажирка беспересадочного вагона Алматы - Москва в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов на Павелецком вокзале в Москве
Пассажирка беспересадочного вагона Алматы - Москва в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов на Павелецком вокзале в Москве
Представитель РЖД пояснял РИА Новости схему организации перевозки между Алма-Атой и Москвой. Так, из Алма-Аты к поезду Алматы - Саратов формирования Казахстанских железных дорог будут прицеплены два беспересадочных вагона, которые затем перецепляются к поезду "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Дербент - Москва. В обратном направлении применяется аналогичная схема.
Вагоны в составе указанных поездов между Москвой и Алма-Атой курсируют через день.
