Между Москвой и Алма-Атой возобновилось прямое ж/д сообщение

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Первые пассажиры после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Алма-Атой и Москвой прибыли в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.

Пассажирка беспересадочного вагона Алматы - Москва в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов на Павелецком вокзале в Москве

Вагоны в составе указанных поездов между Москвой и Алма-Атой курсируют через день.