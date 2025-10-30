Ефимов: москвичи приобрели у города более 920 машино-мест

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жители Москвы за девять месяцев текущего года приобрели у города более 920 машино-мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В течение девяти месяцев москвичи приобрели у города более 920 парковочных мест общей площадью примерно 14,5 тысячи квадратных метров. Большую часть машино-мест выкупили жители домов с подземными паркингами или рядом с которыми находятся гаражи-боксы. Остальные были приобретены в рамках открытых торгов, где принять участие могли любые юридические или физические лица", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Больше всего машино-мест – почти 250 объектов суммарной площадью более 3,8 тысячи квадратных метров – было продано на севере Москвы . Также в лидерах Западный (примерно 230 машино-мест на 3,6 тысячи "квадратов") и Северо-Западный (свыше 120 объектов на 2,2 тысячи "квадратов") округа, указывается в сообщении.