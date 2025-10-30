Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии гниют фрукты из-за потери рынка сбыта в России, заявили в ПМР
19:17 30.10.2025 (обновлено: 22:01 30.10.2025)
В Молдавии гниют фрукты из-за потери рынка сбыта в России, заявили в ПМР
В Молдавии гниют фрукты и уничтожаются сады из-за потери рынка сбыта в России, сообщил депутат Верховного совета в Приднестровье Андрей Сафонов. РИА Новости, 30.10.2025
Приднестровский депутат Сафонов: в Молдавии гниют фрукты из-за потери рынка в РФ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. В Молдавии гниют фрукты и уничтожаются сады из-за потери рынка сбыта в России, сообщил депутат Верховного совета в Приднестровье Андрей Сафонов.
"Рынки сбыта в России захлопнулись, а они ранее поглощали до ста процентов продукции сельского хозяйства. Конечно, остается вопрос: куда сбывать? Европа делает по-другому, она дает маленькие квоты, исходя из этого многие продукты гниют. Либо просто-напросто идет "вырубание" деревьев, которые дают плоды. Или сокращаются посевные площади, если речь идет о зерновых", — сказал он в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Депутат добавил, что в Молдавии сегодня нет организаций, которые бы защищали интересы фермеров и производителей в сельском хозяйстве. По его словам, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации в этой отрасли.
"Я думаю, что руководство Молдавии представляет из себя фанатиков так называемой евроинтеграции, которые бездумно повторяют то, что им вкладывают в мозги. Это касается и сельского хозяйства: нет чтобы обратиться к Москве или Белоруссии. Руководство Молдавии ведет себя крайне глупо", — отметил Сафонов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В российском МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику. Там подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В миреМолдавияРоссияМайя СандуПриднестровская Молдавская РеспубликаЭкономикаагропродукцияФрукты
 
 
