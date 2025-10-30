Киев увеличивает атаки по гражданским, заявил Мирошник

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Киевский режим настолько не хочет мирного урегулирования конфликта, что увеличивает количество ударов по гражданским, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Россия работает над ослаблением военных возможностей. Наши цели - военные объекты, склады, предприятия ВПК, - все то, что является нашими военными целями", - напомнил посол.