Рейтинг@Mail.ru
Киев увеличивает атаки по гражданским, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/miroshnik-2051697743.html
Киев увеличивает атаки по гражданским, заявил Мирошник
Киев увеличивает атаки по гражданским, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.10.2025
Киев увеличивает атаки по гражданским, заявил Мирошник
Киевский режим настолько не хочет мирного урегулирования конфликта, что увеличивает количество ударов по гражданским, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T07:08:00+03:00
2025-10-30T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
https://ria.ru/20251030/miroshnik-2051695248.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Родион Мирошник
Киев увеличивает атаки по гражданским, заявил Мирошник

Мирошник: Киев увеличивает атаки по гражданским

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Киевский режим настолько не хочет мирного урегулирования конфликта, что увеличивает количество ударов по гражданским, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Киев настолько не хочет достижения договоренностей и подписания мирного соглашения, что применяет все средства, в том числе разворачивает вооружения и бьет по гражданским людям", - сказал Мирошник агентству, отметив, что украинский режим хочет посеять панику среди населения и нанести ему ущерб, чего не делает Россия.
"Россия работает над ослаблением военных возможностей. Наши цели - военные объекты, склады, предприятия ВПК, - все то, что является нашими военными целями", - напомнил посол.
Он рассказал, что с момента начала переговоров по Украине количество пострадавших от обстрелов увеличилось на 20-30%.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ВСУ пытают пленных бойцов ВС России на электрическом стуле, заявил Мирошник
Вчера, 06:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала