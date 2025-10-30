Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения назвало форматы участия в родительских собраниях - РИА Новости, 30.10.2025
04:22 30.10.2025 (обновлено: 11:25 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/minprosvescheniya-2051685363.html
Минпросвещения назвало форматы участия в родительских собраниях
2025-10-30T04:22:00+03:00
2025-10-30T11:25:00+03:00
общество
владислав даванков
сергей кравцов
александр бугаев
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045583991_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_9c25851f8c1718e14e1dbf9ba29b2432.jpg
https://ria.ru/20251023/minprosveschenie-2050056214.html
https://ria.ru/20251019/minprosveschenie-2049208167.html
владислав даванков, сергей кравцов, александр бугаев, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Сергей Кравцов, Александр Бугаев, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения назвало форматы участия в родительских собраниях

Минпросвещения: в родительских собраниях можно участвовать очно или дистанционно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства просвещения РФ в Москве
Табличка на здании Министерства просвещения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства просвещения РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Родители имеют право участвовать в родительских собраниях в любом из форматов, который установлен образовательной организацией, в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы от фракции "Новые люди", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты ГД Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате. Документ также есть в распоряжении агентства.
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре
23 октября, 12:48
По мнению авторов обращения, введение предлагаемой возможности позволит родителям существенно сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, облегчить вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить школу лично.
"Родители (законные представители) имеют право участвовать в родительских собраниях в любом из форматов, который установлен и реализуется образовательной организацией (в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме)", - сказано в ответе на обращение за подписью первого замминистра ведомства Александра Бугаева.
В документе отмечается, что действующим законодательством установлено право родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательной организацией в формах, определяемых ее уставом, и родительское собрание является одной из форм реализации данного права.
При этом подчеркивается, что проведение родительских собраний не регламентируется на федеральном уровне, что позволяет решение вопросов, касающихся формата их организации, рассматривать самой образовательной организации, учитывая особенность организации образовательного процесса и интересов родителей.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
19 октября, 14:31
 
Владислав Даванков, Сергей Кравцов, Александр Бугаев, Госдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
