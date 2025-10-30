Минпросвещения назвало форматы участия в родительских собраниях

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Родители имеют право участвовать в родительских собраниях в любом из форматов, который установлен образовательной организацией, в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы от фракции "Новые люди", документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков , а также депутаты ГД Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате. Документ также есть в распоряжении агентства.

По мнению авторов обращения, введение предлагаемой возможности позволит родителям существенно сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, облегчить вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить школу лично.

"Родители (законные представители) имеют право участвовать в родительских собраниях в любом из форматов, который установлен и реализуется образовательной организацией (в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме)", - сказано в ответе на обращение за подписью первого замминистра ведомства Александра Бугаева

В документе отмечается, что действующим законодательством установлено право родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательной организацией в формах, определяемых ее уставом, и родительское собрание является одной из форм реализации данного права.