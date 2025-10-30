Дни Москвы пройдут в следующем году в Минске

МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Дни Москвы пройдут в следующем году в Минске, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя Минского городского исполкома Александр Комендант.

"В настоящее время даты проведения Дней Москвы в Минске не определены, но сторонами прорабатывается вопрос проведения мероприятия в следующем году", - сказал Комендант.

В конце сентября текущего года в Москве прошли Дни Минска, в рамках которых состоялись официальные переговоры и бизнес-форум.

Как рассказал первый зампред Мингорисполкма, в рамках Дней Минска в Москве участие в бизнес-форуме "Минск и Москва: – новый драйвер развития" приняли порядка 70 организаций Минска и Москвы, подписан ряд коммерческих соглашений и контрактов.

"В рамках проведения Дней белорусской столицы в Москве была проведена ярмарка предприятий-производителей белорусских товаров, на которой жители и гости Москвы смогли приобрести белорусскую мясомолочную продукцию, кондитерские изделия, товары легкой промышленности, уходовую и декоративную косметику", - рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что одним из ключевых мероприятий Дней стало проведение переговоров председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества по различным направлениям, в том числе увеличения товарооборота, цифровизации сферы здравоохранения и образования, а также реализации совместных проектов.

"По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между Минским городским исполнительным комитетом и правительством Москвы в области цифровизации городского управления", - отметил Комендант.