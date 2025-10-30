Рейтинг@Mail.ru
США необходимо менять подходы к регулированию миграции, заявил Вэнс - РИА Новости, 30.10.2025
03:56 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/migratsiya-2051684605.html
США необходимо менять подходы к регулированию миграции, заявил Вэнс
США необходимо менять подходы к регулированию миграции, заявил Вэнс - РИА Новости, 30.10.2025
США необходимо менять подходы к регулированию миграции, заявил Вэнс
Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страна впустила слишком много легальных мигрантов, и необходимо менять подходы к регулированию миграции. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T03:56:00+03:00
2025-10-30T03:56:00+03:00
в мире
сша
миссисипи
чарли кирк
джо байден
сша
миссисипи
в мире, сша, миссисипи, чарли кирк, джо байден
В мире, США, Миссисипи, Чарли Кирк, Джо Байден
США необходимо менять подходы к регулированию миграции, заявил Вэнс

Вэнс: США необходимо менять подходы к регулированию миграции

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страна впустила слишком много легальных мигрантов, и необходимо менять подходы к регулированию миграции.
Ранее Трамп подписал указ, повышающий сбор до 100 тысяч долларов за оформление рабочей визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, в основном используемой американскими IT-работодателями.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Нелегалы мешают достижению "американской мечты", заявил Вэнс
Вчера, 03:37
"Президент США и многие из нас поддержали реформу визы H-1B… Я не думаю, что мы должны нанимать бухгалтеров из других стран, когда у нас есть свои, готовые работать за хорошую зарплату... Есть люди, которые хотят попасть в США. И некоторые из них, я уверен, могут обогатить США, приехав сюда. Но мы должны поддерживать их количество гораздо-гораздо ниже", - сказал Вэнс на мероприятии организации Turning Point в штате Миссисипи, ранее возглавляемой убитым консервативным активистом Чарли Кирком.
Вэнс заявил, что считает необходимостью "снижать уровень миграции в будущем".
По его словам Вэнса, визы для Н-1В должны выдаваться "супер гениям", чтобы они оставались в США, а используются для найма сотрудников на меньшую зарплату. Он заявил, что в этом виновата предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Джо Байденом и ошибочные подходы в соответствующей сфере. По словам Вэнса, около миллиона человек мигрируют в США законно каждый год.
"Прямо сейчас мы впустили в США слишком много иммигрантов... Я думаю, что доказательства довольно ясны: многие из этих мигрантов снижают доход американских работников", - заявил вице-президент США.
Как отметил Вэнс, по некоторым оценкам, в США 50 миллионов мигрантов, и теперь обществу требуется собраться и создать ощущение общности, чтобы приезжие ассимилировались.
"Пока это не сделано, нужно быть осторожными с любой дополнительной иммиграцией", - сказал он.
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
4 октября, 04:47
 
