США необходимо менять подходы к регулированию миграции, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страна впустила слишком много легальных мигрантов, и необходимо менять подходы к регулированию миграции.

Ранее Трамп подписал указ, повышающий сбор до 100 тысяч долларов за оформление рабочей визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, в основном используемой американскими IT-работодателями.

"Президент США и многие из нас поддержали реформу визы H-1B… Я не думаю, что мы должны нанимать бухгалтеров из других стран, когда у нас есть свои, готовые работать за хорошую зарплату... Есть люди, которые хотят попасть в США. И некоторые из них, я уверен, могут обогатить США, приехав сюда. Но мы должны поддерживать их количество гораздо-гораздо ниже", - сказал Вэнс на мероприятии организации Turning Point в штате Миссисипи , ранее возглавляемой убитым консервативным активистом Чарли Кирком

Вэнс заявил, что считает необходимостью "снижать уровень миграции в будущем".

По его словам Вэнса, визы для Н-1В должны выдаваться "супер гениям", чтобы они оставались в США, а используются для найма сотрудников на меньшую зарплату. Он заявил, что в этом виновата предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Джо Байденом и ошибочные подходы в соответствующей сфере. По словам Вэнса, около миллиона человек мигрируют в США законно каждый год.

"Прямо сейчас мы впустили в США слишком много иммигрантов... Я думаю, что доказательства довольно ясны: многие из этих мигрантов снижают доход американских работников", - заявил вице-президент США.

Как отметил Вэнс, по некоторым оценкам, в США 50 миллионов мигрантов, и теперь обществу требуется собраться и создать ощущение общности, чтобы приезжие ассимилировались.