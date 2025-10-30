Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России и посол Бразилии обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
19:55 30.10.2025
Замглавы МИД России и посол Бразилии обсудили ситуацию на Украине
Замглавы МИД России и посол Бразилии обсудили ситуацию на Украине
в мире
россия
бразилия
москва
михаил галузин
россия
бразилия
москва
Замглавы МИД России и посол Бразилии обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Галузин
Михаил Галузин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос провели встречу, где обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и перспективы его решения, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял назначенного посла Бразилии в России Сержио Родригеса дос Сантоса по его просьбе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса и перспективам его урегулирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее поддержание контактов между МИД России и бразильской дипмиссией по вопросам, представляющим взаимный интерес, в духе стратегического партнёрства между Москвой и Бразилиа, отметили там.
