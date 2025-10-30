https://ria.ru/20251030/mid-2051951415.html
Замглавы МИД России и посол Бразилии обсудили ситуацию на Украине
Замглавы МИД России и посол Бразилии обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Замглавы МИД России и посол Бразилии обсудили ситуацию на Украине
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос провели встречу, где обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:55:00+03:00
2025-10-30T19:55:00+03:00
2025-10-30T19:55:00+03:00
в мире
россия
бразилия
москва
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055723_253:111:2816:1553_1920x0_80_0_0_870dc1129d35843fd09b731de8b729e0.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051598234.html
россия
бразилия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055723_268:122:2719:1960_1920x0_80_0_0_c51861a0a03b4669d9d56a1ce8964bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бразилия, москва, михаил галузин
В мире, Россия, Бразилия, Москва, Михаил Галузин
Замглавы МИД России и посол Бразилии обсудили ситуацию на Украине
Замглавы МИД России Галузин обсудил с послом Бразилии ситуацию на Украине