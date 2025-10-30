Рейтинг@Mail.ru
Медведев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Теннис
 
22:51 30.10.2025
Медведев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Париже
Медведев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Париже
Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
спорт, даниил медведев, лоренцо сонего, алехандро давидович-фокина
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Лоренцо Сонего, Алехандро Давидович-Фокина
Медведев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Париже

Медведев обыграл Сонего и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже

© Getty Images/Clive BrunskillДаниил Медведев
© Getty Images/Clive Brunskill
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Медведев, который является 13-й ракеткой мира, в матче третьего круга обыграл итальянца Лоренцо Сонего (45) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 39 минут.
В четвертьфинале Медведев сыграет против победителя встречи Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 15) - Александр Зверев (Германия, 3).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
30 октября 2025 • начало в 20:10
Завершен
Лоренцо Сонего
1 : 26:36:74:6
Даниил Медведев
ТеннисСпортДаниил МедведевЛоренцо СонегоАлехандро Давидович-Фокина
 
