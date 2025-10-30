https://ria.ru/20251030/meduza-2051784500.html
Задержаны подозреваемые во взломе защиты астраханского учреждения
Задержаны подозреваемые во взломе защиты астраханского учреждения - РИА Новости, 30.10.2025
Задержаны подозреваемые во взломе защиты астраханского учреждения
Задержаны хакеры, причастные к распространению вируса "Медуза", они взломали защиту учреждения в Астраханской области, сообщила официальный представитель МВД РФ РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T11:06:00+03:00
2025-10-30T11:06:00+03:00
2025-10-30T23:09:00+03:00
происшествия
астраханская область
россия
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051792963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a533cb4d06cefdda7a1f8a68216b4aad.jpg
https://ria.ru/20251021/hakery-2049701448.html
астраханская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051792963_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c6a64f8017bd7d9f41677601925bce0d.jpg
Задержание хакеров, создавших вирус "Медуза"
Полицейские задержали группу хакеров, создавших вирус "Медуза" – троих молодых IT-специалистов. Это вредоносное ПО предназначено для кражи учетных данных, сведений о криптокошельках и другой информации.
В мае участники группы с помощью своих разработок взломали защиту одного из учреждений Архангельской области.
2025-10-30T11:06
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Астраханская область, Россия, Москва, Ирина Волк
Задержаны подозреваемые во взломе защиты астраханского учреждения
Задержаны хакеры, подозреваемые в создании вируса "Медуза"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Задержаны хакеры, причастные к распространению вируса "Медуза", они взломали защиту учреждения в Астраханской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Группу хакеров, создавших печально известный вирус "Медуза", задержали мои коллеги из УБК МВД России совместно с полицейскими из Астраханской области. Трое молодых IT-специалистов подозреваются в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ", - написала Волк в Telegram-канале.
Отмечается, что два года назад хакеры создали вирус "Медуза", предназначенный для кражи учетных данных и информации о криптокошельках. В мае 2025 года они получили доступ к данным учреждения в Астраханской области и скопировали охраняемую информацию на свои серверы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 273 УК РФ
. Подозреваемые были задержаны в Москве
и Подмосковье
, у них изъяли компьютерную технику, средства связи и банковские карты, уточнили в МВД.
Также установлено, что задержанные разработали другое вредоносное ПО для нейтрализации средств защиты и создания ботнетов. Им избраны меры пресечения, проводится расследование для выявления соучастников.