Задержаны подозреваемые во взломе защиты астраханского учреждения

"Группу хакеров, создавших печально известный вирус "Медуза", задержали мои коллеги из УБК МВД России совместно с полицейскими из Астраханской области . Трое молодых IT-специалистов подозреваются в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ", - написала Волк в Telegram-канале .

Отмечается, что два года назад хакеры создали вирус "Медуза", предназначенный для кражи учетных данных и информации о криптокошельках. В мае 2025 года они получили доступ к данным учреждения в Астраханской области и скопировали охраняемую информацию на свои серверы.