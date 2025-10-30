Задержаны подозреваемые во взломе защиты астраханского учреждения

Рейтинг@Mail.ru
11:06 30.10.2025 (обновлено: 23:09 30.10.2025)
Задержаны хакеры, причастные к распространению вируса "Медуза", они взломали защиту учреждения в Астраханской области, сообщила официальный представитель МВД РФ РИА Новости, 30.10.2025
2025
Задержание хакеров, создавших вирус "Медуза"
Полицейские задержали группу хакеров, создавших вирус "Медуза" – троих молодых IT-специалистов. Это вредоносное ПО предназначено для кражи учетных данных, сведений о криптокошельках и другой информации. В мае участники группы с помощью своих разработок взломали защиту одного из учреждений Архангельской области.
происшествия, астраханская область, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Астраханская область, Россия, Москва, Ирина Волк
Задержаны хакеры, подозреваемые в создании вируса "Медуза"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Задержаны хакеры, причастные к распространению вируса "Медуза", они взломали защиту учреждения в Астраханской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Группу хакеров, создавших печально известный вирус "Медуза", задержали мои коллеги из УБК МВД России совместно с полицейскими из Астраханской области. Трое молодых IT-специалистов подозреваются в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ", - написала Волк в Telegram-канале.

Отмечается, что два года назад хакеры создали вирус "Медуза", предназначенный для кражи учетных данных и информации о криптокошельках. В мае 2025 года они получили доступ к данным учреждения в Астраханской области и скопировали охраняемую информацию на свои серверы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 273 УК РФ. Подозреваемые были задержаны в Москве и Подмосковье, у них изъяли компьютерную технику, средства связи и банковские карты, уточнили в МВД.
Также установлено, что задержанные разработали другое вредоносное ПО для нейтрализации средств защиты и создания ботнетов. Им избраны меры пресечения, проводится расследование для выявления соучастников.
ПроисшествияАстраханская областьРоссияМоскваИрина Волк
 
 
