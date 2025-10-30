https://ria.ru/20251030/medrabotnik-2051860612.html
Компенсацию аренды жилья получили более 15,5 тыс медработников Подмосковья
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Программой компенсации аренды жилья с 2022 года воспользовались уже более 15,5 тысяч медработников Подмосковья, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"Важно, чтобы медработник после рабочего дня мог полноценно отдохнуть и восстановиться дома. Для этого в регионе действует программа компенсации аренды жилья. Сумма такой выплаты зависит от отдаленности городского округа и может составлять до 30 тысяч для медика и до 45 тысяч рублей - для супружеской пары медработников. Всего за время действия программы ей воспользовались более 15,5 тысяч человек", - сказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Московской области с 2022 года медицинским специалистам, не имеющим собственного жилья, доступна программа компенсации за аренду съёмного.
Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма.