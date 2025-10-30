https://ria.ru/20251030/mediakonkurs-2051817858.html
Sputnik Africa выиграл приз престижного южноафриканского медиаконкурса
Sputnik Africa выиграл приз престижного южноафриканского медиаконкурса - РИА Новости, 30.10.2025
Sputnik Africa выиграл приз престижного южноафриканского медиаконкурса
Радиопрограмма Sputnik была удостоена статуэтки за лучший локальный радиоконтент на Broadcast media awards Southern Africa, прошедшем в Зимбабве. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:44:00+03:00
2025-10-30T12:44:00+03:00
2025-10-30T12:44:00+03:00
sputnik
зимбабве
намибия
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051816131_0:18:823:481_1920x0_80_0_0_0cad5f462134b32a2577e1bd565bf6a2.jpg
https://ria.ru/20251029/efiopiya-2051564482.html
зимбабве
намибия
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051816131_12:0:812:600_1920x0_80_0_0_86147e696c130ca6cfad53504ab2bede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, зимбабве, намибия, юар
Sputnik, Зимбабве, Намибия, ЮАР
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Радиопрограмма Sputnik была удостоена статуэтки за лучший локальный радиоконтент на Broadcast media awards Southern Africa, прошедшем в Зимбабве.
Выигравший выпуск подкаста African Currents был посвящен мастерству африканских врачей, внедряющих новые технологии в медицину.
Конкурс проводился Ассоциацией вещателей Юга Африки. В финале Спутнику противостояли СМИ из Намибии и ЮАР.
Sputnik Африка вещает на континенте на амхарском, суахили, английском и французском. В начале 2025 года его региональный офис открылся в Эфиопии. Радиопрограммы Sputnik Африка доступны на местных радиостанциях в десятке стран континента.