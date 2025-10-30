Рейтинг@Mail.ru
12:44 30.10.2025
Sputnik Africa выиграл приз престижного южноафриканского медиаконкурса
Sputnik Africa выиграл приз престижного южноафриканского медиаконкурса
Радиопрограмма Sputnik была удостоена статуэтки за лучший локальный радиоконтент на Broadcast media awards Southern Africa, прошедшем в Зимбабве. РИА Новости, 30.10.2025
Sputnik Africa выиграл приз престижного южноафриканского медиаконкурса

Sputnik Africa выиграл приз Broadcast media awards Southern Africa в Зимбабве
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Радиопрограмма Sputnik была удостоена статуэтки за лучший локальный радиоконтент на Broadcast media awards Southern Africa, прошедшем в Зимбабве.
Выигравший выпуск подкаста African Currents был посвящен мастерству африканских врачей, внедряющих новые технологии в медицину.
Конкурс проводился Ассоциацией вещателей Юга Африки. В финале Спутнику противостояли СМИ из Намибии и ЮАР.
Sputnik Африка вещает на континенте на амхарском, суахили, английском и французском. В начале 2025 года его региональный офис открылся в Эфиопии. Радиопрограммы Sputnik Африка доступны на местных радиостанциях в десятке стран континента.
Модули SputnikPro в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Модули SputnikPro прошли в Эфиопии
29 октября, 16:56
 
