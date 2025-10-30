Матыцин: в решениях международных спортивных организаций нет единой линии

«

"Недавно глава МОК заявила: "Сегодня мы сталкиваемся с множеством проблем и препятствий, и мы сможем преодолеть их, только если будем работать сообща. Мой тренер всегда говорил мне, что мы сильны настолько, насколько сильно наше самое слабое звено". И здесь возникает несколько мыслей, связанных со статусом участия российских спортсменов в Играх", - рассказал политик.