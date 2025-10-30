https://ria.ru/20251030/matytsin-2051916346.html
Матыцин: в решениях международных спортивных организаций нет единой линии
Матыцин: в решениях международных спортивных организаций нет единой линии
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Единая линия в принятии решений в международных спортивных организациях отсутствует, с одной стороны, звучат призывы к построению мостов, с другой – российские атлеты продолжают сталкиваться с дискриминационными критериями, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин.
"Мы видим отсутствие единой линии в принятии решений в международных спортивных организациях… С одной стороны, звучат призывы к построению мостов, с другой – наши атлеты продолжают сталкиваться с дискриминационными критериями, не имеющими ничего общего со справедливостью и олимпийскими принципами", - сказал Матыцин.
Для Кирсти Ковентри, главы Международного олимпийского комитета (МОК), зимние Олимпийские игры 2026 года станут первыми в статусе президента МОК.
"Недавно глава МОК заявила: "Сегодня мы сталкиваемся с множеством проблем и препятствий, и мы сможем преодолеть их, только если будем работать сообща. Мой тренер всегда говорил мне, что мы сильны настолько, насколько сильно наше самое слабое звено". И здесь возникает несколько мыслей, связанных со статусом участия российских спортсменов в Играх", - рассказал политик.
"Олимпийские игры должны быть праздником честной борьбы и человеческого духа, где главным является мастерство спортсмена, а не его паспорт", - добавил глава думского комитета.
По его мнению, 100 дней до Игр в Италии - хороший повод для МОК и международных федераций провести анализ системы управления в мировом спорте и логики принятия решений по основополагающим аспектам его развития. При этом главное, по словам депутата, неуклонно следовать Олимпийской хартии и отстаивать независимость международного спортивного движения от политической конъюнктуры.
"Уход международных спортивных федераций с этой траектории развития воспринимается именно как самое слабое звено. Сегодня как никогда важно международному спортивному сообществу вести открытый равноправный диалог со всеми участниками по всем проблемам, о которых говорит Кирсти Ковентри, и совместными усилиями преодолеть кризис, обеспечив защиту интересов главного действующего лица в олимпийском движении – спортсмена", - подытожил Матыцин.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.