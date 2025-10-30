https://ria.ru/20251030/match-2051875590.html
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" за поведение болельщиков во время... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
"Спартак" оштрафовали из-за поведения болельщиков на матче против "Динамо"