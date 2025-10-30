Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
Футбол
 
16:11 30.10.2025 (обновлено: 16:12 30.10.2025)
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" за поведение болельщиков
футбол
спорт
спартак москва
динамо москва
пфк цска
кубок россии по футболу
российская премьер-лига (рпл)
артур григорьянц
/20251022/spartak-2049733231.html
Новости
спорт, спартак москва, динамо москва, пфк цска, кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл), артур григорьянц
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ), Артур Григорьянц
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"

"Спартак" оштрафовали из-за поведения болельщиков на матче против "Динамо"

© Соцсети ФК "Спартак"Болельщики "Спартака"
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Соцсети ФК "Спартак"
Болельщики "Спартака". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" за поведение болельщиков во время матча Кубка России против махачкалинского "Динамо", заявил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Спартак" 21 октября на выезде обыграл махачкалинское "Динамо" (3:1) в матче шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
«
"Болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения (про ЦСКА и "Зенит"). "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.
В четвертьфинале пути РПЛ Кубка России "Спартак" встретится с московским "Локомотивом".
Главный тренер Спартака Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Жамнов отметил, что "Спартак" далек от правильной игры
22 октября, 01:19
 
ФутболСпортСпартак МоскваДинамо МоскваПФК ЦСКАКубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Артур Григорьянц
 
