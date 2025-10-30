Рейтинг@Mail.ru
Обладатель Кубка Стэнли заменит тренера юниоров, у которого умерла дочь
01:54 30.10.2025 (обновлено: 09:19 30.10.2025)
Обладатель Кубка Стэнли заменит тренера юниоров, у которого умерла дочь
Обладатель Кубка Стэнли заменит тренера юниоров, у которого умерла дочь
Обладатель Кубка Стэнли заменит тренера юниоров, у которого умерла дочь

Хоккеист Маршан возглавит юниорскую команду вместо тренера, потерявшего дочь

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Брэд Маршан возьмет на себя обязанности главного тренера клуба "Марч энд Миллс Ко Хантерс" вместо специалиста Джей Пи Маккаллума, который покинул расположение клуба юниорской лиги из-за смерти дочери, сообщается на сайте лиги.
Клуб "Марч энд Миллс Ко Хантерс" выступает в юниорской лиге провинции Новая Шотландия среди игроков до 18 лет.
Маршан и бывший хоккеист "Бостон Брюинз" и "Лос-Анджелес Кингз" Эндрю Боднарчук временно сменят Маккаллума, который покинул расположение клуба из-за смерти 10-летней дочери, скончавшейся от рака.
Шайба на льду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Болельщик упал с верхнего яруса стадиона во время матча НХЛ
28 октября, 09:44
 
Хоккей
 
