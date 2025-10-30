https://ria.ru/20251030/marshan-2051678778.html
Обладатель Кубка Стэнли заменит тренера юниоров, у которого умерла дочь
Двукратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Брэд Маршан возьмет на себя обязанности... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T01:54:00+03:00
хоккей
спорт
флорида пантерз
бостон брюинз
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
2025
спорт, флорида пантерз, бостон брюинз, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Флорида Пантерз, Бостон Брюинз, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
