"Еще немного, и живот взорвется": почему смерть Марадоны называют убийством

Ровно 65 лет назад появился на свет аргентинский футболист Диего Марадона. Известный своими выступлениями за "Барселону" и "Наполи" форвард стал настоящей иконой "спорта номер один" как на родине, так и за ее пределами — тьма титулов (включая золото чемпионата мира — 1986), слава неописуемого масштаба, безусловный успех у женщин и, к несчастью, вредные привычки. Которые в итоги и привели к смерти легенды от острой сердечной недостаточности в 2020 году. Легенде было всего 60 лет.

В день рождения одного из величайших в истории футбола РИА Новости Спорт рассказывает об уходе из жизни Марадоны и делится деталями продолжительного скандала, который разразился после трагедии и продолжается по сей день.

Полдня агонии

Про смерть Марадоны СМИ стали сообщать 25 ноября. Информацию оперативно подтвердил адвокат обладателя "Золотого мяча" — Аргентина тонула в слезах и готовилась к похоронам, пока звезды спорта и других сфер выражали слова соболезнования.

« "Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я сохраню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром". Лионель Месси Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Восьмикратный обладатель "Золотого мяча"

© Фото : Фотография из соцсетей Лионель Месси и Диего Марадона © Фото : Фотография из соцсетей Лионель Месси и Диего Марадона

« "Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете, бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет за собой безграничное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, тебя никогда не забудут". Криштиану Роналду Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Пятикратный обладатель "Золотого мяча"

Прошло прощание в Президентском дворце в Буэнос-Айресе, трехдневный траур по великой персоне остался позади. В прессе начало появляться все больше деталей по последним дням Марадоны, что и спровоцировало судебное разбирательство.

Детали эти поражали — чего стоят только сообщения о состоянии организма аргентинца после вскрытия:

большинство органов весили вдвое больше нормы;

мозг был отечен и тоже весил больше, чем нормальный орган;

сердце, пораженное дилатационной кардиомиопатией (влечет за собой расширение всех или нескольких камер), весило более 500 грамм, что вдвое превышает его допустимую массу у взрослого человека;

полицейский, первым увидевший мертвого Марадону, рассказал об огромном теле чемпиона мира и сильно вздутом животе, который "еще немного, и взорвался бы";

увеличены почки, а в брюшной полости скопилось до трех литров жидкости;

наполненные водой легкие оказались очень набухшими.

Как вообще мог функционировать организм Марадоны при таких патологиях? Судмедэксперт также отмечал, что на стенках сердца был обнаружен жир, а в самом органе — показательные сгустки, которые указывают на агонию пациента. И продолжаться она могла аж 12 часов.

© Getty Images / Chris McGrath Диего Марадона © Getty Images / Chris McGrath Диего Марадона

За что судят врачей?

Весной 2021-го, спустя полтора года после смерти Марадоны, специально созванная экспертная комиссия обрушилась на медицинскую бригаду, которая обслуживала спортсмена, и признала ее действия "неадекватными, недостаточными и неосторожными". Поразительно, что медики не смогли установить точное время кончины экс-футболиста: во время попытки его реанимировать пациент был мертв уже несколько часов.

Сын Марадоны и вовсе обвинил специалистов в убийстве отца:

« "Идет открытое расследование. Мы, его дети, очень верим в аргентинское правосудие. Убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, хотя у меня есть мысли на этот счет, но я не могу их высказать. Они бросили отца на произвол судьбы, когда можно было что-то сделать". (Marca)

Все остальные подробности стали известны уже по ходу судебных разбирательств. О них мы расскажем чуть позже — для начала проясним, что, по версии следствия, было не так с лечением всемирно известного футболиста. Дом, в котором оставался Марадона, не был убран и совершенно не подходил для пациента с тяжелой болезнью. Ему с таким количеством недугов было самое место в дорогой частной клинике… Кроме того, Марадона совершенно не соблюдал диету (мог побаловать себя гамбургерами) и прочие предписания врачей.

Пресса писала, что обладатель "Золотого мяча" из-за отеков мог проспать трое суток.

И, что самое главное, за Марадоной не было постоянного ухода! Вот почему футболист умер в одиночестве (медбрат всячески это опровергал). Возможно, окажись кто-то рядом, аргентинца смогли бы вытащить с того света.

« "Я говорила врачу, что мой отец как будто потерян, что он несчастлив, что не может ходить, — признавалась дочь аргентинца. — Врач отвечал, что у папы были как хорошие, так и плохие дни... Что он видит, что состояние улучшается, но я видела, что с каждым разом ему становится хуже. Он был сонным, медленным, он не понимал реальности". (TN)

В мае 2021 года прокуратура собрала достаточно информации для того, чтобы обвинить восемь медицинских работников (среди них нейрохирург и семейный врач, клинический врач, психиатр, психолог, старшая медсестра и санитары), отвечавших за здоровье Марадоны, в халатности. Сторона обвинения уверена, что легенду мирового спорта не старались спасти, а сами специалисты стали "инициаторами беспрецедентного, совершенно безрассудного лечения на дому", позволявшими себе импровизировать по ходу лечебного процесса.

Суд над врачами длится по сей день (в мае все поставили на паузу из-за того, что одна из трех судей записывала процесс на камеру в зале якобы для "документалки", снимаемой "Би-Би-Си"), и раз за разом последние часы Диего Марадоны обрастают новыми подробностями. Что касается подсудимых, то им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по статье "убийство с возможным умыслом".

* * *