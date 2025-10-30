Рейтинг@Mail.ru
Мантуров назвал приоритеты российской промышленности - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 30.10.2025 (обновлено: 08:23 31.10.2025)
https://ria.ru/20251030/manturov-2052005776.html
Мантуров назвал приоритеты российской промышленности
Мантуров назвал приоритеты российской промышленности - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров назвал приоритеты российской промышленности
Российской промышленности в ближайшие пять лет необходимо обеспечить критической продукцией потребителей страны, а также расширять свое присутствие на... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-30T15:10:00+03:00
2025-10-31T08:23:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048188881_0:26:3127:1785_1920x0_80_0_0_101a256ec45dc79cfb19d0e88313ace4.jpg
https://ria.ru/20251030/pravitelstvo-2052005628.html
https://ria.ru/20251030/minpromtorg-2051904591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048188881_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7497d24c6194d9bcb1a63abdd4974f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров назвал приоритеты российской промышленности

Мантуров: промышленность должна обеспечить потребителей критической продукцией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Российской промышленности в ближайшие пять лет необходимо обеспечить критической продукцией потребителей страны, а также расширять свое присутствие на экспортных рынках, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в приветственном слове на форуме "Российский промышленник - 2025".
"Параллельно усиливаем акцент на стратегических направлениях нашей совместной работы. Приоритеты в ней задает объявленный президентом курс на технологический суверенитет и лидерство в базовых отраслях экономики. Сегодня очевидно, что этот путь не имеет альтернативы. В горизонте ближайших пяти лет нам, во-первых, необходимо обеспечить критической промышленной продукцией потребителей внутри страны и, во-вторых, получив опыт и референции, расширять свое присутствие на экспортных рынках", - сказал Мантуров.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Правительство мониторит риски в промышленности, заявил Мантуров
Вчера, 15:20
Первый вице-премьер РФ добавил, что национальные проекты технологического лидерства служат в свою очередь системным инструментом для решения этих задач. Они поднимают планку взаимодействия фундаментальной и прикладной науки, технологического и производственного сектора, системы высшего и специального образования.
"Все эти звенья суверенитета должны работать как единый слаженный механизм. В этом контексте также можно модернизировать форматы взаимодействия государства и бизнеса", - подчеркнул Мантуров.
Он отметил, что по наиболее капиталоемким проектам следует расширять использование института государственного частного партнерства, развивать практику контрактов жизненного цикла и офсетных соглашений.
"В ответ правительство продолжит масштабировать защитные механизмы внутреннего рынка, включая тарифные меры, стандарты и технические регламенты. И конечно, чтобы максимально охватить спрос, нам нужно закрыть любые возможности обхода национального режима закупок", - добавил первый вице-премьер.
Мантуров подчеркнул, что в целом модель построения промышленного суверенитета и технологического лидерства в России уже сформирована. Работа по ее реализации должна обеспечить достижение национальных целей развития, снабдить промышленность квалифицированными кадрами, а также на четверть увеличить производительность труда за счет автоматизации и цифровизации мощностей и бизнес-процессов.
"Минувшие пару десятилетий доказали способность российской промышленности уверенно проходить через сложные этапы. Убежден, что эта закалка в сочетании с наработанными компетенциями позволит нам справиться со всеми вызовами", - заключил Мантуров.
Фабрика по производству джинсовой одежды Глория-Джинс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Минпромторг рассказал о замене западных брендов легкой промышленности
Вчера, 17:32
 
ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала