Мантуров назвал приоритеты российской промышленности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Российской промышленности в ближайшие пять лет необходимо обеспечить критической продукцией потребителей страны, а также расширять свое присутствие на экспортных рынках, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в приветственном слове на форуме "Российский промышленник - 2025".

"Параллельно усиливаем акцент на стратегических направлениях нашей совместной работы. Приоритеты в ней задает объявленный президентом курс на технологический суверенитет и лидерство в базовых отраслях экономики. Сегодня очевидно, что этот путь не имеет альтернативы. В горизонте ближайших пяти лет нам, во-первых, необходимо обеспечить критической промышленной продукцией потребителей внутри страны и, во-вторых, получив опыт и референции, расширять свое присутствие на экспортных рынках", - сказал Мантуров

Первый вице-премьер РФ добавил, что национальные проекты технологического лидерства служат в свою очередь системным инструментом для решения этих задач. Они поднимают планку взаимодействия фундаментальной и прикладной науки, технологического и производственного сектора, системы высшего и специального образования.

"Все эти звенья суверенитета должны работать как единый слаженный механизм. В этом контексте также можно модернизировать форматы взаимодействия государства и бизнеса", - подчеркнул Мантуров.

Он отметил, что по наиболее капиталоемким проектам следует расширять использование института государственного частного партнерства, развивать практику контрактов жизненного цикла и офсетных соглашений.

"В ответ правительство продолжит масштабировать защитные механизмы внутреннего рынка, включая тарифные меры, стандарты и технические регламенты. И конечно, чтобы максимально охватить спрос, нам нужно закрыть любые возможности обхода национального режима закупок", - добавил первый вице-премьер.

Мантуров подчеркнул, что в целом модель построения промышленного суверенитета и технологического лидерства в России уже сформирована. Работа по ее реализации должна обеспечить достижение национальных целей развития, снабдить промышленность квалифицированными кадрами, а также на четверть увеличить производительность труда за счет автоматизации и цифровизации мощностей и бизнес-процессов.