Российский тхэквондист завоевал бронзу на ЧМ

Российские тхэквондисты выступали на чемпионате мира в Уси в нейтральном статусе и завоевали четыре медали. Ранее Милана Бекулова завоевала серебро в весовой категории до 46 кг, Рафаиль Аюкаев взял серебро в весовой категории свыше 87 кг, а Артем Мытарев завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг.