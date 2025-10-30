https://ria.ru/20251030/magomed-2051847568.html
Российский тхэквондист завоевал бронзу на ЧМ
Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в китайском Уси. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
единоборства
спорт
тхэквондо
магомед абдусаламов
Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов выиграл бронзу ЧМ в Уси