14:28 30.10.2025 (обновлено: 14:42 30.10.2025)
Российский тхэквондист завоевал бронзу на ЧМ
Российский тхэквондист завоевал бронзу на ЧМ
Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в китайском Уси. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
спорт, тхэквондо, магомед абдусаламов
Российский тхэквондист завоевал бронзу на ЧМ

Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов выиграл бронзу ЧМ в Уси

© Фото : Пресс-служба Минспорта РДРоссийский тхэквондист Магомед Абдусаламов
Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба Минспорта РД
Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в китайском Уси.
В полуфинальной схватке в весовой категории до 74 кг Абдусаламов уступил Нажмиддину Косимхожиеву из Узбекистана.
Российские тхэквондисты выступали на чемпионате мира в Уси в нейтральном статусе и завоевали четыре медали. Ранее Милана Бекулова завоевала серебро в весовой категории до 46 кг, Рафаиль Аюкаев взял серебро в весовой категории свыше 87 кг, а Артем Мытарев завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг.
Тхэквондо - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Уроженец Дагестана получил травму в финале турнира по тхэквондо на Играх
8 августа 2024, 01:06
 
