МАГАТЭ подтвердило дополнительные повреждения на резервной линии ЗАЭС
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 30.10.2025 (обновлено: 00:00 31.10.2025)
МАГАТЭ подтвердило дополнительные повреждения на резервной линии ЗАЭС
МАГАТЭ подтвердило дополнительные повреждения на резервной линии ЗАЭС
МАГАТЭ подтвердило дополнительные повреждения на резервной линии ЗАЭС

МАГАТЭ: дополнительные повреждения обнаружены на линии ЗАЭС "Ферросплавная-1"

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дополнительные повреждения на резервной линии ЗАЭС "Ферросплавная-1" были обнаружены во время ремонтных работ, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«
"Во время ремонтных работ во восстановлению внешнего электроснабжения... МАГАТЭ подтвердило обнаружение дополнительных повреждений на резервной линии "Ферросплавная-1", - говорится в пресс-релизе ведомства.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, все это время осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена еще раньше - 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
23 сентября, 17:45
ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
23 сентября, 17:45
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
