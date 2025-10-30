Провалившая допинг-тест немка признана лыжницей сезона в Германии

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Виктория Карл, провалившая допинг-тест, признана лучшей лыжницей прошедшего сезона в Германии, сообщается на сайте Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).

Церемония награждения немецких спортсменов прошла во вторник в рамках DSV Sports Night. Награду в мужских лыжных гонках получил Фридрих Мох.

В июне стало известно, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено вещество кленбутерол, которое входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщалось в релизе DSV, запрещенное вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен спортсменке по медицинским показаниям врачом. Отмечалось, что прием препарата проводился для лечения острого спастического бронхита, Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство (NADA) Германии начало расследование нарушения.