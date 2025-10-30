https://ria.ru/20251030/lyzhi-2051852630.html
Провалившая допинг-тест немка признана лыжницей сезона в Германии
Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Виктория Карл, провалившая допинг-тест, признана лучшей лыжницей прошедшего сезона в Германии, сообщается на РИА Новости Спорт, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Виктория Карл, провалившая допинг-тест, признана лучшей лыжницей прошедшего сезона в Германии, сообщается на сайте Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).
Церемония награждения немецких спортсменов прошла во вторник в рамках DSV Sports Night. Награду в мужских лыжных гонках получил Фридрих Мох.
В июне стало известно, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено вещество кленбутерол, которое входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщалось в релизе DSV, запрещенное вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен спортсменке по медицинским показаниям врачом. Отмечалось, что прием препарата проводился для лечения острого спастического бронхита, Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство (NADA) Германии начало расследование нарушения.
Карл 30 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в командном спринте, также в ее активе серебро в эстафете на Играх в Пекине.