Дирекция Лувра и полиция винят друг друга в ограблении музея, пишут СМИ

ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Руководство Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за то, что было допущено ограбление музея, пишет в четверг газета Руководство Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за то, что было допущено ограбление музея, пишет в четверг газета Figaro

В среду комитетом по культуре Сената Франции был организован круглый стол, в котором среди прочего приняли участие представители префектуры полиции Парижа и минкульта.

"Руководство Лувра и префектура (полиции Парижа - ред.) уделили недостаточное внимание вопросам обеспечения видеонаблюдения за территорией вокруг дворца и перекладывают ответственность друг на друга (за допущение ограбления - ред.)", - говорится в материале издания.

В ходе круглого стола один из его организаторов, сенатор Лоран Лафон указал, что сенатская комиссия накануне посетила Лувр и отметила ряд недостатков системы безопасности музея, таких как устаревшие камеры наблюдения, отсутствие наблюдения за прилегающей территорией и охраны периметра, говорится в материале. Помимо этого, сенатор напомнил, что с сентября во Франции произошло как минимум семь крупных краж из музеев.

В ходе своего выступления префект полиции Патрис Фор отметил, что, хотя установку новых камер в музее надо согласовывать с полицией Парижа, руководство музея даже не подало запрос на продление действующих контрактов. Их срок действия истек еще в июле, пишет Figaro. Из-за этого руководство Лувра совершило, по словам Фора, "административное нарушение".

По его словам, значительным недостатком системы безопасности Лувра является то, что системы наблюдения функционируют не на цифровых, а на аналоговых технологиях. Это затрудняет оперативную передачу информации охране.

Фор также в ходе своего выступления на круглом столе выразил мнение, что план по улучшению системы безопасности Лувра не сможет быть реализован до 2030 года.

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.

Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир . Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали . Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.