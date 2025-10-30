Рейтинг@Mail.ru
Дирекция Лувра и полиция винят друг друга в ограблении музея, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2025
18:18 30.10.2025
Дирекция Лувра и полиция винят друг друга в ограблении музея, пишут СМИ
Руководство Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за то, что было допущено ограбление музея, пишет в четверг газета Figaro.
в мире
париж
франция
алжир (провинция)
лувр
париж
франция
алжир (провинция)
в мире, париж, франция, алжир (провинция), лувр
В мире, Париж, Франция, Алжир (провинция), Лувр
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Руководство Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за то, что было допущено ограбление музея, пишет в четверг газета Figaro.
В среду комитетом по культуре Сената Франции был организован круглый стол, в котором среди прочего приняли участие представители префектуры полиции Парижа и минкульта.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
Вчера, 10:34
"Руководство Лувра и префектура (полиции Парижа - ред.) уделили недостаточное внимание вопросам обеспечения видеонаблюдения за территорией вокруг дворца и перекладывают ответственность друг на друга (за допущение ограбления - ред.)", - говорится в материале издания.
В ходе круглого стола один из его организаторов, сенатор Лоран Лафон указал, что сенатская комиссия накануне посетила Лувр и отметила ряд недостатков системы безопасности музея, таких как устаревшие камеры наблюдения, отсутствие наблюдения за прилегающей территорией и охраны периметра, говорится в материале. Помимо этого, сенатор напомнил, что с сентября во Франции произошло как минимум семь крупных краж из музеев.
В ходе своего выступления префект полиции Патрис Фор отметил, что, хотя установку новых камер в музее надо согласовывать с полицией Парижа, руководство музея даже не подало запрос на продление действующих контрактов. Их срок действия истек еще в июле, пишет Figaro. Из-за этого руководство Лувра совершило, по словам Фора, "административное нарушение".
По его словам, значительным недостатком системы безопасности Лувра является то, что системы наблюдения функционируют не на цифровых, а на аналоговых технологиях. Это затрудняет оперативную передачу информации охране.
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра
Вчера, 10:06
Фор также в ходе своего выступления на круглом столе выразил мнение, что план по улучшению системы безопасности Лувра не сможет быть реализован до 2030 года.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.
В четверг, 30 октября, телеканал BFMTV сообщил о задержании третьего подозреваемого. Радиостанция RTL, в свою очередь, сообщила в четверг о пяти новых задержаниях.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
26 октября, 14:37
 
В миреПарижФранцияАлжир (провинция)Лувр
 
 
