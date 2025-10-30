https://ria.ru/20251030/luvr-2051758855.html
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
Французские правоохранители не обнаружили украденные из Лувра драгоценности во время массового задержания пяти новых подозреваемых в ограблении, сообщает... РИА Новости, 30.10.2025
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
RTL: полиция не нашла украденные из Лувра драгоценности при массовом задержании