Рейтинг@Mail.ru
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 30.10.2025 (обновлено: 10:35 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/luvr-2051758855.html
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания - РИА Новости, 30.10.2025
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
Французские правоохранители не обнаружили украденные из Лувра драгоценности во время массового задержания пяти новых подозреваемых в ограблении, сообщает... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:34:00+03:00
2025-10-30T10:35:00+03:00
в мире
франция
париж
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049207197_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20a9df8e9d6d202bfcd1677814dab978.jpg
https://ria.ru/20251019/prokuratura-2049253838.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049207197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02cf5a117aac8d08959848b49fd8cd0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, лувр
В мире, Франция, Париж, Лувр
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания

RTL: полиция не нашла украденные из Лувра драгоценности при массовом задержании

© AP Photo / Alexander TurnbullПодъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Французские правоохранители не обнаружили украденные из Лувра драгоценности во время массового задержания пяти новых подозреваемых в ограблении, сообщает радиостанция RTL.
В четверг радиостанция сообщила, что пять новых подозреваемых были одновременно задержаны в среду вечером в разных районах Парижского региона.
"Драгоценности не были найдены во время этой волны задержаний", - передает радио.
Криминалисты работают в здании Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра
19 октября, 22:58
 
В миреФранцияПарижЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала