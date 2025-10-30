https://ria.ru/20251030/loko-voleybol-2051965478.html
Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
Волейболистки калининградского "Локомотива" на выезде обыграли петербургскую "Ленинградку" в матче чемпионата России. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче чемпионата России