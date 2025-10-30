Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:25 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/loko-voleybol-2051965478.html
Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
Волейболистки калининградского "Локомотива" на выезде обыграли петербургскую "Ленинградку" в матче чемпионата России. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T21:25:00+03:00
2025-10-30T21:25:00+03:00
волейбол
спорт
локомотив (калининград)
ленинградка (санкт-петербург, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66455/29/664552994_0:181:2914:1820_1920x0_80_0_0_faecbd30b6bc7b5f26fd692727a9bdf3.jpg
/20251028/pedofil-2051151257.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66455/29/664552994_124:0:2791:2000_1920x0_80_0_0_329a6e6f169b8411a141c3fbebb4fbdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, локомотив (калининград), ленинградка (санкт-петербург, ж)
Волейбол, Спорт, Локомотив (Калининград), Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)
Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче Суперлиги

Волейболистки "Локомотива" переиграли "Ленинградку" в матче чемпионата России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Волейболистки калининградского "Локомотива" на выезде обыграли петербургскую "Ленинградку" в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (26:24, 23:25, 25:22, 25:23) в пользу гостей.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с четырьмя победами в пяти матчах. "Ленинградка" (3 победы, 2 поражения) располагается на пятой строчке.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура FIVB. Мужчины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Осужденному за педофилию нидерландскому волейболисту отказали в визе для ЧМ
28 октября, 12:49
 
ВолейболСпортЛокомотив (Калининград)Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала