https://ria.ru/20251030/lnr-2051688319.html
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд - РИА Новости, 30.10.2025
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд
Дроны-истребители группировки войск "Запад" уничтожили барражирующий боеприпас и БПЛА "Дартс" в Луганской Народной Республике, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:15:00+03:00
2025-10-30T05:15:00+03:00
2025-10-30T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639269_0:339:2993:2023_1920x0_80_0_0_04e12dbf80ae048c2a8d40ebe17411c8.jpg
https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036887807.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639269_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e93fd954e423856ed919366fef7d5499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и барражирующий боеприпас