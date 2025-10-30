Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 30.10.2025
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд - РИА Новости, 30.10.2025
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд
Дроны-истребители группировки войск "Запад" уничтожили барражирующий боеприпас и БПЛА "Дартс" в Луганской Народной Республике, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и снаряд

Бойцы "Запада" уничтожили в ЛНР БПЛА "Дартс" и барражирующий боеприпас

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Дроны-истребители группировки войск "Запад" уничтожили барражирующий боеприпас и БПЛА "Дартс" в Луганской Народной Республике, рассказали в МО РФ.
"В ходе ведения разведки FPV-дронами подразделения противовоздушной обороны 25-й армии группировки войск "Запад" были обнаружены барражирующий боеприпас "RAM-2X" и беспилотный летательный аппарат "Дартс", направляющиеся к позициям наших войск", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что FPV-истребители российских бойцов уничтожили беспилотник и барражирующий боеприпас ВСУ.
"Расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в своей зоне ответственности", - пояснили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Спецназ "Запада" уничтожил украинские расчеты беспилотников в ЛНР
22 августа, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
