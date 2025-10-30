https://ria.ru/20251030/ljudi-2051915954.html
Володин призвал обеспечить людей качественной медпомощью
Люди должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места проживания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Люди должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места проживания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума
в четверг рассматривает на пленарном заседании во втором чтении правительственный законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения.
"Государство готовит кадры, которые должны прийти во все учреждения здравоохранения. И независимо от того, где человек проживает, люди должны получать качественную медицинскую помощь. Вот цель закона", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что если качественная медицинская помощь не будет оказываться во всех регионах РФ
, включая сельскую местность, то тогда люди будут уезжать из таких населенных пунктов, что приведет к демографическим последствиям.
"Они уедут все равно. Нет центральной районной больницы - нет райцентра. Нет школы на селе - нет села. Так? Надо думать тогда. Для того, чтобы школа на селе была - это значит, должен быть учитель. А когда говорим о центральной районной больнице, значит, должен быть врач, медсестра", - заключил он.