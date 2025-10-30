Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал обеспечить людей качественной медпомощью - РИА Новости, 30.10.2025
17:55 30.10.2025
Володин призвал обеспечить людей качественной медпомощью
Володин призвал обеспечить людей качественной медпомощью
Люди должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места проживания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 30.10.2025
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал обеспечить людей качественной медпомощью

Володин: люди должны получать качественную медпомощью в любом месте проживания

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Люди должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места проживания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает на пленарном заседании во втором чтении правительственный законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ГД предложили создать систему независимого госконтроля в медицине
9 октября, 05:19
"Государство готовит кадры, которые должны прийти во все учреждения здравоохранения. И независимо от того, где человек проживает, люди должны получать качественную медицинскую помощь. Вот цель закона", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что если качественная медицинская помощь не будет оказываться во всех регионах РФ, включая сельскую местность, то тогда люди будут уезжать из таких населенных пунктов, что приведет к демографическим последствиям.
"Они уедут все равно. Нет центральной районной больницы - нет райцентра. Нет школы на селе - нет села. Так? Надо думать тогда. Для того, чтобы школа на селе была - это значит, должен быть учитель. А когда говорим о центральной районной больнице, значит, должен быть врач, медсестра", - заключил он.
Врачи проводят операцию на открытом сердце - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Врачи получили возможность проводить операции на сердце в "красной зоне"
Вчера, 07:38
 
