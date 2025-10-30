Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: около 14 тысяч рабочих мест появится на предприятиях в ТиНАО - РИА Новости, 30.10.2025
11:13 30.10.2025
Ликсутов: около 14 тысяч рабочих мест появится на предприятиях в ТиНАО
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов
Ликсутов: около 14 тысяч рабочих мест появится на предприятиях в ТиНАО

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Около 14 тысяч новых рабочих мест появится на предприятиях строительного кластера в ТиНАО, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что земельные участки под локализацию производств на территории кластера предоставляют с 2022 года по льготной ставке один рубль в год в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП).
"По распоряжению Сергея Собянина в Краснопахорском районе Троицкого административного округа формируется промышленный кластер, ориентированный на выпуск строительной продукции. Он объединит ведущих производителей железобетонных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий и другой продукции. Уже запланировано возведение около 400 тысяч квадратных метров промышленных площадей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заммэра добавил, что общий градостроительный потенциал кластера составляет порядка 990 тысяч квадратных метров. Данные предприятия обеспечат создание около 14 тысяч новых рабочих мест.
Так, первые два проекта в составе кластера уже реализуются. Общая площадь промобъектов составит 32 тысячи квадратных метров. Также на них будет создано около 350 рабочих мест.
"В составе кластера в рамках МаИП возводится первая очередь промышленного технопарка площадью свыше 59 тысяч квадратных метров, где одновременно разместится несколько производств и появится около 900 рабочих мест. Предприятие будет выпускать различные строительные материалы и деревянные напольные покрытия", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что первая очередь комплекса по изготовлению префабрицированных железобетонных конструкций находится в стадии реализации.
На данный момент в столице реализуется около 30 масштабных инвестпроектов. В их рамках появятся заводы по выпуску стройматериалов. Москва предоставил более 140 гектаров земельных участков в разных районах города под локализацию этих предприятий. Таким образом, в отрасли появится около 10 тысяч рабочих мест.
Всего в городе одобрены и реализуются более 100 МаИП, по которым в разных районах Москвы появятся промпредприятия, а также создадут около 60 тысяч новых рабочих мест.
Ранее Гарбузов указывал, что власти Москвы делают ставку на стажировку и обучение инженеров будущего.
 
