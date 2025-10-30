Рейтинг@Mail.ru
Серебряный призер ЧР по пляжному футболу снялся со следующего сезона
19:11 30.10.2025
Серебряный призер ЧР по пляжному футболу снялся со следующего сезона
Серебряный призер ЧР по пляжному футболу снялся со следующего сезона
Серебряный призер чемпионата России по пляжному футболу клуб "Лекс" из Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте" объявил о приостановке деятельности основной... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
/20250907/kristall-2040307529.html
2025
Серебряный призер ЧР по пляжному футболу снялся со следующего сезона

Серебряный призер ЧР по пляжному футболу "Лекс" не сыграет в следующем сезоне

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Серебряный призер чемпионата России по пляжному футболу клуб "Лекс" из Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте" объявил о приостановке деятельности основной команды.
По итогам прошедшего сезона "Лекс" завоевал серебряные медали чемпионата России. В 2023 году петербургская команда дошла до финала Кубка страны.
"Основная команда нашего клуба приостанавливает свою деятельность с сезона-2026. Однако это не финальная точка для клуба в целом: мы продолжим активную работу в молодежном и юношеском направлениях. Мы верим, что именно здесь растут будущие звезды, и будем вкладывать все силы в развитие и поддержку молодых талантов", - говорится в заявлении.
"Кристалл" в десятый раз выиграл чемпионат России по пляжному футболу
"Кристалл" в десятый раз выиграл чемпионат России по пляжному футболу
7 сентября, 19:13
 
