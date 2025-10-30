https://ria.ru/20251030/leks-2051939511.html
Серебряный призер ЧР по пляжному футболу снялся со следующего сезона
Серебряный призер ЧР по пляжному футболу снялся со следующего сезона
спорт
пляжный футбол
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Серебряный призер чемпионата России по пляжному футболу клуб "Лекс" из Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте" объявил о приостановке деятельности основной команды.
По итогам прошедшего сезона "Лекс" завоевал серебряные медали чемпионата России. В 2023 году петербургская команда дошла до финала Кубка страны.
"Основная команда нашего клуба приостанавливает свою деятельность с сезона-2026. Однако это не финальная точка для клуба в целом: мы продолжим активную работу в молодежном и юношеском направлениях. Мы верим, что именно здесь растут будущие звезды, и будем вкладывать все силы в развитие и поддержку молодых талантов", - говорится в заявлении.