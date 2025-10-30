https://ria.ru/20251030/krym-2051856617.html
В Крыму назвали уловкой слова Зеленского о перемирии
В Крыму назвали уловкой слова Зеленского о перемирии
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал уловкой слова Владимира Зеленского о якобы готовности киевского режима к...
2025-10-30T14:57:00+03:00
2025-10-30T14:57:00+03:00
2025-10-30T14:57:00+03:00
2025
В Крыму назвали уловкой слова Зеленского о перемирии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал уловкой слова Владимира Зеленского о якобы готовности киевского режима к перемирию на своих условиях.
Во вторник Владимир Зеленский
заявил, что киевский режим якобы готов к перемирию, но только по линии фронта. По словам Зеленского, украинская сторона готова к переговорам только с позиции, где она "стоит", и не намерена выводить свои силы. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявлял, что призывы к перемирию на Украине
прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске
президентами РФ
и США Владимиром Путиным
и Дональдом Трампом
.
"Зеленский идет на очередную уловку. Ему нужно короткое перемирие, чтобы вывести из окружения войска, провести мобилизацию, собрать с Европы
ракеты и самолеты, деньги, а потом обвинить нас в нарушениях мира и возобновить атаки", - сказал Константинов
, комментируя одно из последних заявлений Зеленского о готовности к перемирию по линии фронта.
Константинов подчеркнул, что без реальных гарантий от украинской стороны говорить о перемирии не имеет смысла.
"Настоящий мир — сложный, но его достижение возможно, хотя пока ситуация внешне так не выглядит. Зеленскому такой реальный, долгосрочный мир не нужен. Иначе ему придется отвечать своему народу на очень неприятные вопросы. В этом смысле утилизация Зеленского становится мировой проблемой, а не проблемой одной лишь Украины. У него много информации о коррупции элит, других грязных знаний, поэтому он вредоносен для своих же хозяев", - сказал Константинов.