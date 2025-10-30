"Настоящий мир — сложный, но его достижение возможно, хотя пока ситуация внешне так не выглядит. Зеленскому такой реальный, долгосрочный мир не нужен. Иначе ему придется отвечать своему народу на очень неприятные вопросы. В этом смысле утилизация Зеленского становится мировой проблемой, а не проблемой одной лишь Украины. У него много информации о коррупции элит, других грязных знаний, поэтому он вредоносен для своих же хозяев", - сказал Константинов.