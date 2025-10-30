Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали уловкой слова Зеленского о перемирии - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/krym-2051856617.html
В Крыму назвали уловкой слова Зеленского о перемирии
В Крыму назвали уловкой слова Зеленского о перемирии - РИА Новости, 30.10.2025
В Крыму назвали уловкой слова Зеленского о перемирии
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал уловкой слова Владимира Зеленского о якобы готовности киевского режима к... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:57:00+03:00
2025-10-30T14:57:00+03:00
в мире
россия
украина
аляска
владимир зеленский
владимир константинов
сергей лавров
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051524504.html
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051714295.html
россия
украина
аляска
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, аляска, владимир зеленский, владимир константинов, сергей лавров, республика крым
В мире, Россия, Украина, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Сергей Лавров, Республика Крым
В Крыму назвали уловкой слова Зеленского о перемирии

Глава крымского парламента назвал уловкой слова Зеленского о перемирии

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал уловкой слова Владимира Зеленского о якобы готовности киевского режима к перемирию на своих условиях.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что киевский режим якобы готов к перемирию, но только по линии фронта. По словам Зеленского, украинская сторона готова к переговорам только с позиции, где она "стоит", и не намерена выводить свои силы. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что призывы к перемирию на Украине прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"У нас их не жалко". Зеленский довел украинцев до отчаянных действий
Вчера, 08:00
"Зеленский идет на очередную уловку. Ему нужно короткое перемирие, чтобы вывести из окружения войска, провести мобилизацию, собрать с Европы ракеты и самолеты, деньги, а потом обвинить нас в нарушениях мира и возобновить атаки", - сказал Константинов, комментируя одно из последних заявлений Зеленского о готовности к перемирию по линии фронта.
Константинов подчеркнул, что без реальных гарантий от украинской стороны говорить о перемирии не имеет смысла.
"Настоящий мир — сложный, но его достижение возможно, хотя пока ситуация внешне так не выглядит. Зеленскому такой реальный, долгосрочный мир не нужен. Иначе ему придется отвечать своему народу на очень неприятные вопросы. В этом смысле утилизация Зеленского становится мировой проблемой, а не проблемой одной лишь Украины. У него много информации о коррупции элит, других грязных знаний, поэтому он вредоносен для своих же хозяев", - сказал Константинов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина
Вчера, 09:33
 
В миреРоссияУкраинаАляскаВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновСергей ЛавровРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала