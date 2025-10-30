В Крыму частично ограничили работу Telegram и WhatsApp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в Крыму частично ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна".
«
"Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России... Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова, в том числе канал оператора связи "Волна", - сказали в компании.
Ранее в Роскомнадзоре, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на Юге России, сообщили РИА Новости, что ведомство ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РКН рассказал об ограничении WhatsApp и Telegram из-за мошенников
22 октября, 14:40