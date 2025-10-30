Рейтинг@Mail.ru
СМИ: задержанным по делу о краже в Лувре предъявили обвинения
30.10.2025
01:00 30.10.2025
СМИ: задержанным по делу о краже в Лувре предъявили обвинения
Двоим подозреваемым по делу об ограблении Лувра предъявили обвинения, их заключили под стражу до суда, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру... РИА Новости, 30.10.2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двоим подозреваемым по делу об ограблении Лувра предъявили обвинения, их заключили под стражу до суда, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа.
"Двоим мужчинам в возрасте 34 и 39 лет, которых задержали в субботу вечером, предъявили обвинения в "краже, организованной группой лиц, и в сговоре с целью совершения преступления", их поместили под стражу", - передает агентство.
Полицейские в Лувре после кражи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Полиция рассматривает две версии кражи украшений из Лувра
28 октября, 13:20
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
В минувшее воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых благодаря анализу частиц ДНК, обнаруженных на оставленных ими предметах. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Ранее телеканал BFMTV передавал, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. В настоящий момент французские правоохранители допрашивают обоих подозреваемых. Поиски украденных драгоценностей и остальных участников ограбления продолжаются.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Появились подробности по делу об ограблении Лувра
27 октября, 10:18
 
