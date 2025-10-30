СМИ: задержанным по делу о краже в Лувре предъявили обвинения

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двоим подозреваемым по делу об ограблении Лувра предъявили обвинения, их заключили под стражу до суда, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа.

"Двоим мужчинам в возрасте 34 и 39 лет, которых задержали в субботу вечером, предъявили обвинения в "краже, организованной группой лиц, и в сговоре с целью совершения преступления", их поместили под стражу", - передает агентство.

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.

В минувшее воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых благодаря анализу частиц ДНК, обнаруженных на оставленных ими предметах. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир . Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали . Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Ранее телеканал BFMTV передавал, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. В настоящий момент французские правоохранители допрашивают обоих подозреваемых. Поиски украденных драгоценностей и остальных участников ограбления продолжаются.