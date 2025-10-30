Рейтинг@Mail.ru
Новый цех по производству косметики из водорослей открыли в Архангельске
Архангельская область
 
18:53 30.10.2025
Новый цех по производству косметики из водорослей открыли в Архангельске
Новый цех по производству косметики из водорослей открыли в Архангельске
Архангельская область, Россия, Архангельск, Белое море, Александр Цыбульский
Новый цех по производству косметики из водорослей открыли в Архангельске

Цех по производству косметики из беломорских водорослей открыли в Архангельске

Косметика. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 30 окт – РИА Новости. Новый цех по производству косметики на основе беломорских водорослей, продукция которого позволит ускорить импортозамещение уходовой косметики, открыли в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что цех позволит увеличить выпуск альгинатных масок "Сияние кожи" и "Лифтинг" на 40% уже в 2026 году.
"Спрос на данные продукты с 2023 года растет в среднем на 50% в год. Открытие нового цеха позволит бренду Snow Sea ускорить импортозамещение косметических продуктов, которые ушли с российского рынка", – прокомментировал генеральный директор Архангельского водорослевого комбината Борис Этин, слова которого приводятся в сообщении.
Объем инвестиций в строительство нового косметического цеха превысил 30 миллионов рублей. Его создание осуществлялось за счет собственных средств Архангельского водорослевого комбината. Планируемый срок окупаемости нового цеха составит порядка двух лет. Как отметили на заводе, использование оборудования российских производителей, которое соответствует стандартам GMP, также создает возможности для глубокой переработки арктических водорослей и выпуска натуральной и экологичной продукции с высокой биодоступностью активных компонентов.
Глава региона Александр Цыбульский, принявший участие в церемонии открытия цеха, отметил, что его запуск стал важным шагом по созданию инфраструктуры глубокой переработки ценных ресурсов арктического региона внутри страны для повышения добавленной стоимости и наращивания экспорта на зарубежные рынки. Специалисты считают, что ламинария и фукус, растущие в Белом море, содержат в среднем на 30–35% больше биоактивных веществ, чем водоросли в других морях. Это делает их особо ценным сырьем как для косметологии, так и для медицины.
"Я считаю, что продукция Архангельского водорослевого комбината и в целом продукция из водорослей недостаточно известна широкой публике. До недавнего времени большинство всех косметических и фармацевтических товаров изготавливались не в нашей стране, поэтому модернизация оборудования и развитие новых линеек продуктов дают основания для серьезной популяризации этой продукции не только внутри страны, но и для выхода на зарубежные рынки", - сказал Цыбульский.
Губернатор также отметил, что сегодня Архангельский водорослевый комбинат уже поставляет продукцию в Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан. В перспективе – выход на рынки Европы и Азии, где устойчиво растет спрос на арктические ингредиенты.
В правительстве региона уверены, что расширение производственных мощностей, реконструкция косметического цеха и внедрение стандартов GMP создают базу для масштабирования экспорта. В целом этот сегмент способен стать примером того, как регионы России могут формировать добавленную стоимость за счет глубокой переработки природного сырья и уверенно конкурировать на внешних рынках.
В ближайшем будущем на предприятии планируется запустить производство альгината натрия, который активно применяется в пищевой промышленности. Сейчас практически весь альгинат натрия поставляется из Китая, в связи с чем предприятие ставит перед собой цель открыть первое в России производство пищевого альгината натрия – собственная технология уже разработана и протестирована на комбинате.
Компания также рассматривает возможность нарастить производство маннита – в медицине он применяется как осмотический диуретик. Сейчас маннит никто не производит в России, кроме Архангельского водорослевого комбината.
Вместе с тем предприятие нацелено на развитие собственного музея, который может стать еще одной точкой притяжения гостей региона. Губернатор поддержал предложение руководства комбината, поручив министерству культуры Архангельской области проработать возможность оказания поддержки в развитии музейного пространства.
Архангельская область, Россия, Архангельск, Белое море, Александр Цыбульский
 
 
