В Южной Корее назвали сроки создания первой атомной подлодки

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Южной Корее понадобится около 10 лет на то, чтобы создать свою первую подводную лодку с атомной установкой, заявило агентство Ренхап со ссылкой на заявление начальника штаба ВМС Южной Кореи адмирала Кана Дон Гиля.

Агентство отмечает, что такое заявление адмирал сделал во время выступления на сессии парламента в четверг. По словам Кан Дон Гиля, пока не было принято решение о создании подводной лодки с атомной установкой в рамках проекта создания субмарин класса "Досан Ан Чханхо".

"Если решение будет принято, то это (создание подводной лодки - ред.) займет примерно 10 лет", - цитирует Ренхап начальника штаба ВМС.

Согласно агентству, адмирал прогнозировал, что будущая подводная лодка будет иметь водоизмещение в 5000 тонн или больше. Уровень обогащенного урана в ней будет составлять 20% или ниже из-за ее "мирного предназначения".