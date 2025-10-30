Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея приветствовала решение Трампа по строительству атомной подлодки
09:24 30.10.2025
Южная Корея приветствовала решение Трампа по строительству атомной подлодки
2025
Южная Корея приветствовала решение Трампа по строительству атомной подлодки

Флаг Республики Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Южная Корея приветствует одобрение президентом США Дональдом Трампом строительства для республики подлодки с атомной установкой, что будет способствовать росту обороноспособности страны, заявил представитель администрации президента Республики Корея Ким Нам Чжун.
"Правительство приветствует позицию президента Трампа. Это решение будет способствовать укреплению национальной обороны и расширению ведущей роли южнокорейских вооруженных сил в обеспечении безопасности страны. Мы признаём, что процесс реализации потребует детальной проработки, и готовы взаимодействовать по этому вопросу", - заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных. Трамп добавил, что АПЛ будет построена на верфях в американской Филадельфии. Он уточнил, что Южная Корея согласилась заплатить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.
Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. Сеул давно заявлял об амбициях по разработке АПЛ.
Трамп будет работать с КНДР над проблемой Корейского полуострова
29 октября, 09:46
Заголовок открываемого материала