Южная Корея приветствовала решение Трампа по строительству атомной подлодки

СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Южная Корея приветствует одобрение президентом США Дональдом Трампом строительства для республики подлодки с атомной установкой, что будет способствовать росту обороноспособности страны, заявил представитель администрации президента Республики Корея Ким Нам Чжун.