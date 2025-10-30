"Запад" пресек две попытки контратак ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" пресекла две попытки ВСУ деблокировать свои окруженные подразделения с помощью контратак со стороны Петровки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Также в результате огневого поражения была уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через реку Оскол в районе населенного пункта Садовое в Харьковской области.