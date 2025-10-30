Рейтинг@Mail.ru
Контракт мужа Блиновской с Минобороны истек, заявила финансовый управляющий - РИА Новости, 30.10.2025
03:17 30.10.2025
Контракт мужа Блиновской с Минобороны истек, заявила финансовый управляющий
Контракт мужа Блиновской с Минобороны истек, заявила финансовый управляющий - РИА Новости, 30.10.2025
Контракт мужа Блиновской с Минобороны истек, заявила финансовый управляющий
Контракт мужа блогера Елены Блиновской с Минобороны истек, заявила представитель финансового управляющего "королевы марафонов" Мария Ознобихина в Арбитражном... РИА Новости, 30.10.2025
Контракт мужа Блиновской с Минобороны истек, заявила финансовый управляющий

Финуправляющая Ознобихина: контракт Алексея Блиновского с Минобороны истек

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Контракт мужа блогера Елены Блиновской с Минобороны истек, заявила представитель финансового управляющего "королевы марафонов" Мария Ознобихина в Арбитражном суде Москвы.
В отношении Алексея Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере, оно выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено. В рамках дела о банкротстве своей жены он заявлен ответчиком - финансовый управляющий оспаривает ряд сделок.
"Срок контракта истек в 2025 году", - сказала представитель финансового управляющего.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Финансовый управляющий попросил вернуть Блиновской десять компаний
24 октября, 14:41
 
МоскваЕлена Блиновская
 
 
