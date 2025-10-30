Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: более 5 тысяч тренеров работают на Кубани
Краснодарский край
Краснодарский край
 
17:20 30.10.2025
Кондратьев: более 5 тысяч тренеров работают на Кубани
Более 5 тысяч тренеров работают на Кубани, за 10 лет в крае открыто свыше 280 спортобъектов, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 30.10.2025
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Девушка занимается с тренером
Девушка занимается с тренером
© Fotolia / Syda Productions
Девушка занимается с тренером. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч тренеров работают на Кубани, за 10 лет в крае открыто свыше 280 спортобъектов, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Для многих жителей Кубани спорт — не просто увлечение, а часть образа жизни. Особенно важно, что он объединяет и воспитывает молодежь, формирует характер и уверенность в себе. Поэтому мы системно развиваем это направление во всех муниципалитетах – создаем современную инфраструктуру: строим и обновляем спортивные залы, комплексы и многофункциональные площадки, центры единоборств. Со следующего года начнем поэтапно возводить центры гимнастики. Всего за десять лет в крае открыли более 280 спортобъектов, где ребята могут заниматься и совершенствовать свое мастерство. Но никакая инфраструктура не даст результата, если рядом не будет хорошего наставника, который поможет раскрыть потенциал и добиться успеха. Именно поэтому мы уделяем большое внимание их поддержке", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Более 80 км дорог отремонтировали на Кубани с начала 2025 г по нацпроекту
28 октября, 18:01
С этого года, добавил губернатор, в регионе действует краевая программа "Земский тренер", которая позволит привлечь специалистов в муниципалитеты, укрепить кадровый потенциал и повысить качество подготовки спортсменов. В Краснодарском крае, по его словам, сейчас развивают свыше 140 видов спорта, а с атлетами работают более пяти тысяч тренеров. Наибольшее количество - по футболу, спортивной борьбе, самбо, дзюдо, художественной гимнастике, шахматам, баскетболу, плаванию и волейболу.
По данным пресс-службы администрации региона, заявки на участие в региональной программе "Земский тренер" открыты до 10 ноября. Эта программа, реализуемая с поддержкой краевых властей, направлена на привлечение спортивных кадров в малые города и станицы с населением до 100 тысяч человек. Тренерам, трудоустроившимся в организации из утвержденного перечня, предусмотрена единовременная выплата в 1 миллион рублей. Вакантные места сформировали в 27 муниципалитетах региона.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Новый стандарт благоустройства пляжей разработают на курортах Кубани
29 октября, 20:22
 
Краснодарский край
Вениамин Кондратьев
 
 
