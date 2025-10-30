Кондратьев: более 5 тысяч тренеров работают на Кубани

КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч тренеров работают на Кубани, за 10 лет в крае открыто свыше 280 спортобъектов, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Для многих жителей Кубани спорт — не просто увлечение, а часть образа жизни. Особенно важно, что он объединяет и воспитывает молодежь, формирует характер и уверенность в себе. Поэтому мы системно развиваем это направление во всех муниципалитетах – создаем современную инфраструктуру: строим и обновляем спортивные залы, комплексы и многофункциональные площадки, центры единоборств. Со следующего года начнем поэтапно возводить центры гимнастики. Всего за десять лет в крае открыли более 280 спортобъектов, где ребята могут заниматься и совершенствовать свое мастерство. Но никакая инфраструктура не даст результата, если рядом не будет хорошего наставника, который поможет раскрыть потенциал и добиться успеха. Именно поэтому мы уделяем большое внимание их поддержке", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
С этого года, добавил губернатор, в регионе действует краевая программа "Земский тренер", которая позволит привлечь специалистов в муниципалитеты, укрепить кадровый потенциал и повысить качество подготовки спортсменов. В Краснодарском крае, по его словам, сейчас развивают свыше 140 видов спорта, а с атлетами работают более пяти тысяч тренеров. Наибольшее количество - по футболу, спортивной борьбе, самбо, дзюдо, художественной гимнастике, шахматам, баскетболу, плаванию и волейболу.
По данным пресс-службы администрации региона, заявки на участие в региональной программе "Земский тренер" открыты до 10 ноября. Эта программа, реализуемая с поддержкой краевых властей, направлена на привлечение спортивных кадров в малые города и станицы с населением до 100 тысяч человек. Тренерам, трудоустроившимся в организации из утвержденного перечня, предусмотрена единовременная выплата в 1 миллион рублей. Вакантные места сформировали в 27 муниципалитетах региона.
Новый стандарт благоустройства пляжей разработают на курортах Кубани
29 октября, 20:22