Кондратьев: более 5 тысяч тренеров работают на Кубани

"Для многих жителей Кубани спорт — не просто увлечение, а часть образа жизни. Особенно важно, что он объединяет и воспитывает молодежь, формирует характер и уверенность в себе. Поэтому мы системно развиваем это направление во всех муниципалитетах – создаем современную инфраструктуру: строим и обновляем спортивные залы, комплексы и многофункциональные площадки, центры единоборств. Со следующего года начнем поэтапно возводить центры гимнастики. Всего за десять лет в крае открыли более 280 спортобъектов, где ребята могут заниматься и совершенствовать свое мастерство. Но никакая инфраструктура не даст результата, если рядом не будет хорошего наставника, который поможет раскрыть потенциал и добиться успеха. Именно поэтому мы уделяем большое внимание их поддержке", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.