Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации

САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Более 670 многодетных семей в Самарской области компенсировали половину стоимости обучения ребенка в вузе или колледже, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Более 670 многодетных семей Самарской области получили новую меру поддержки, реализуемую с этого года по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Это компенсация 50% оплаты обучения за одного из детей, обучающегося очно в вузе или ссузе на платной основе", - говорится в сообщении областного правительства.

Для получения такой компенсации необходимо, чтобы у всех членов семьи было гражданство РФ. Обратиться за этой мерой поддержки может один из родителей или сам ребенок, с которым заключен договор на получение образовательных услуг. Заявление подается на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе "Социальный портал" или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Помимо этого, по инициативе губернатора с 2025 года введены еще две новые меры поддержки многодетных семей. Так, студенткам-очницам из вузов и колледжей при постановке на учет по беременности с начала года выплачивали единовременно по 100 тысяч рублей, с октября - по 200 тысяч рублей. Также в Самарской области открылись пункты проката вещей для новорожденных до 1,5 лет. Коляски, кроватки, автолюльки и другие вещи могут взять многодетные и студенческие семьи, молодые родители, а также семьи участников СВО.