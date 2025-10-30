Рейтинг@Mail.ru
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/kompensatsiya-2051872000.html
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации - РИА Новости, 30.10.2025
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации
Более 670 многодетных семей в Самарской области компенсировали половину стоимости обучения ребенка в вузе или колледже, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:58:00+03:00
2025-10-30T15:58:00+03:00
общество
россия
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973051389_0:524:2628:2002_1920x0_80_0_0_11558cd3a7a8401c9374c3ce1eeffbb7.jpg
https://ria.ru/20251023/semi-2050092462.html
https://ria.ru/20251022/samara-2049931592.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973051389_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_22354229901d07735a7e678f81d7ee62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, самарская область, вячеслав федорищев
Общество, Россия, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации

Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации за обучение в вузе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Более 670 многодетных семей в Самарской области компенсировали половину стоимости обучения ребенка в вузе или колледже, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Более 670 многодетных семей Самарской области получили новую меру поддержки, реализуемую с этого года по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Это компенсация 50% оплаты обучения за одного из детей, обучающегося очно в вузе или ссузе на платной основе", - говорится в сообщении областного правительства.
Путин: Многодетные семьи должны стать нормой для России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Многодетные семьи должны стать нормой, заявил Путин
23 октября, 15:02
Для получения такой компенсации необходимо, чтобы у всех членов семьи было гражданство РФ. Обратиться за этой мерой поддержки может один из родителей или сам ребенок, с которым заключен договор на получение образовательных услуг. Заявление подается на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе "Социальный портал" или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства.
Помимо этого, по инициативе губернатора с 2025 года введены еще две новые меры поддержки многодетных семей. Так, студенткам-очницам из вузов и колледжей при постановке на учет по беременности с начала года выплачивали единовременно по 100 тысяч рублей, с октября - по 200 тысяч рублей. Также в Самарской области открылись пункты проката вещей для новорожденных до 1,5 лет. Коляски, кроватки, автолюльки и другие вещи могут взять многодетные и студенческие семьи, молодые родители, а также семьи участников СВО.
В целом в регионе семьям с детьми доступны 42 меры поддержки, на эти цели с начала года из областного бюджета направлено более 39 миллиардов рублей.
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Матвиенко и Федорищев обсудили поддержку самарских семей и бойцов СВО
22 октября, 20:25
 
ОбществоРоссияСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала