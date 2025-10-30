https://ria.ru/20251030/kompensatsiya-2051872000.html
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации
2025-10-30T15:58:00+03:00
общество
россия
самарская область
вячеслав федорищев
россия
самарская область
общество, россия, самарская область, вячеслав федорищев
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Более 670 многодетных семей в Самарской области компенсировали половину стоимости обучения ребенка в вузе или колледже, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Более 670 многодетных семей Самарской области получили новую меру поддержки, реализуемую с этого года по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Это компенсация 50% оплаты обучения за одного из детей, обучающегося очно в вузе или ссузе на платной основе", - говорится в сообщении областного правительства.
Для получения такой компенсации необходимо, чтобы у всех членов семьи было гражданство РФ. Обратиться за этой мерой поддержки может один из родителей или сам ребенок, с которым заключен договор на получение образовательных услуг. Заявление подается на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе "Социальный портал" или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства.
Помимо этого, по инициативе губернатора с 2025 года введены еще две новые меры поддержки многодетных семей. Так, студенткам-очницам из вузов и колледжей при постановке на учет по беременности с начала года выплачивали единовременно по 100 тысяч рублей, с октября - по 200 тысяч рублей. Также в Самарской области открылись пункты проката вещей для новорожденных до 1,5 лет. Коляски, кроватки, автолюльки и другие вещи могут взять многодетные и студенческие семьи, молодые родители, а также семьи участников СВО.
В целом в регионе семьям с детьми доступны 42 меры поддержки, на эти цели с начала года из областного бюджета направлено более 39 миллиардов рублей.