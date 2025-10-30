https://ria.ru/20251030/koalitsiya-2051888676.html
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова
"Коалиция желающих" ищет способы надавить на Россию экономически, заявила представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:52:00+03:00
2025-10-30T16:52:00+03:00
2025-10-30T21:10:00+03:00
в мире
украина
россия
мария захарова
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg
https://ria.ru/20251025/britaniya-2050512303.html
https://ria.ru/20250910/vodohranilische-2040820965.html
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051528306.html
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051874500.html
украина
россия
киевская область
буча
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d3aad415871bb940083bd1c6d6ec2adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киевская область, буча, сергей лавров, разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область , запад, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, экономика, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Буча, Сергей Лавров, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Херсонская область , Запад, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова
Захарова обвинила коалицию желающих в поиске рычагов давления на Россию