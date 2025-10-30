В апреле 2022 года Киев опубликовал фото и видео из города Буча в Киевской области, якобы свидетельствующие о военных преступлениях России. Минобороны назвало их очередной украинской провокацией. Там отметили, что за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от насильственных действий, а подразделения вышли из него еще 30 марта. Выезды при этом не блокировались, а боевики ВСУ круглосуточно обстреливали жилые кварталы.