"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 30.10.2025 (обновлено: 21:10 30.10.2025)
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова
"Коалиция желающих" ищет способы надавить на Россию экономически, заявила представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, украина, россия, мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киевская область, буча, сергей лавров, разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область , запад, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, экономика, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Буча, Сергей Лавров, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Херсонская область , Запад, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова

Захарова обвинила коалицию желающих в поиске рычагов давления на Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Коалиция желающих" ищет способы надавить на Россию экономически, заявила представитель МИД Мария Захарова.
"Как показали дискуссии в Лондоне, эта самая "коалиция желающих" все больше смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию", — сказала она на брифинге.
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
СМИ: "Коалиция желающих" придумала новую тактику против России
25 октября, 01:27
Она также сочла попытки получить выгоду за счет замороженных российских активов признаком того, что ресурсы спонсоров Киева на исходе. В случае конфискации этих средств Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ, предупредила представитель МИД.
ВСУ же на фоне ослабления внимания со стороны западных союзников и постоянных неудач на поле боя изо всех сил пытаются замедлить продвижение российских войск, не пренебрегая при этом террористическими методами, сообщила Захарова.
«
"Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец", — отметила она.
В частности, с 25 по 26 октября при артобстреле ракетами HIMARS и атаках дронами получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. Захарова напомнила, что в 2023 году украинские боевики похожим образом уничтожили Каховскую ГЭС.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023-го после серии ракетных ударов ВСУ. Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Из зоны затопления эвакуировали более десяти тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительную сумму ущерба оценили более чем в 11,5 миллиарда рублей.

Каховское водохранилище - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Каховское водохранилище восстановят, рассказал Сальдо
10 сентября, 03:26
Захарова также призывала ООН отказаться от потворства инсценировке в Буче и способствовать прозрачности ее расследования. Министр иностранных дел Сергей Лавров на днях направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу очередной запрос по этой теме, Москва ждет ответа, добавила она.

В апреле 2022 года Киев опубликовал фото и видео из города Буча в Киевской области, якобы свидетельствующие о военных преступлениях России. Минобороны назвало их очередной украинской провокацией. Там отметили, что за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от насильственных действий, а подразделения вышли из него еще 30 марта. Выезды при этом не блокировались, а боевики ВСУ круглосуточно обстреливали жилые кварталы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Захарова назвала возможную причину антироссийской провокации в Буче
29 октября, 15:36
Ранее так называемая коалиция желающих сообщила, что ее страны рассчитывают "удовлетворить финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы", в том числе с помощью "использования замороженных российских активов".
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью испанской газете Mundo назвал "коалицией ожидающих" группу государств по поддержке Украины, подчеркнув, что ее участники не добились никакого прогресса. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник жаловался на то, что они все меньше прислушиваются к Украине.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В стране НАТО предложили запретить флаг Украины
Вчера, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Киевская областьБучаСергей ЛавровРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСХерсонская областьЗападВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЭкономикаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
