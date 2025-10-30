Рейтинг@Mail.ru
Посольство КНР назвало дипломатию единственным путем к миру на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/kitaj-2051910854.html
Посольство КНР назвало дипломатию единственным путем к миру на Украине
Посольство КНР назвало дипломатию единственным путем к миру на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Посольство КНР назвало дипломатию единственным путем к миру на Украине
Китай считает дипломатию единственным способом разрешить украинский конфликт, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:41:00+03:00
2025-10-30T17:41:00+03:00
в мире
китай
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
https://ria.ru/20251024/vengriya-2050236081.html
китай
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Посольство КНР назвало дипломатию единственным путем к миру на Украине

Лю Пэнъюй назвал переговоры единственным способом выхода из кризиса на Украине

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Китай считает дипломатию единственным способом разрешить украинский конфликт, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Китай неизменно считает, что диалог и переговоры — единственный действенный способ выхода из кризиса. Мы надеемся, что стороны сохранят приверженность политическому урегулированию кризиса и будут совместно работать над деэскалацией. Китай готов сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса и достижении прочного мира", - заявил высокопоставленный дипломат.
Так в посольстве ответили на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа после встречи с лидером КНР о готовности Си Цзиньпина содействовать урегулированию украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
24 октября, 08:00
 
В миреКитайВашингтон (штат)СШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала