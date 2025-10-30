Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сотрудники почтового отделения пострадали при взрыве посылки - РИА Новости, 30.10.2025
21:02 30.10.2025
В Киеве сотрудники почтового отделения пострадали при взрыве посылки
Пять сотрудников одного из почтовых отделений в Киеве пострадали в результате взрыва посылки, сообщает в четверг агентство РБК-Украина. РИА Новости, 30.10.2025
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пять сотрудников одного из почтовых отделений в Киеве пострадали в результате взрыва посылки, сообщает в четверг агентство РБК-Украина.
Киеве произошел взрыв в помещении почты. Инцидент произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов при осмотре посылки. В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.
Позже генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что взрыв произошел на сортировочном центре при контроле за пересылкой посылки с запрещенным содержимым. По его словам, сотрудникам почты удалось выявить и изъять еще одну посылку с опасным содержанием. При этом детали о характере запрещенных предметов он не раскрыл.
Таможенная служба Украины уточнила, что посылка предназначалась для вывоза из страны.
