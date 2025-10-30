В Киеве назвали сроки восстановления поврежденных энергообъектов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Киеву понадобится около десяти лет на восстановление поврежденных объектов энергетики, заявил глава Оболонской администрации украинской столицы Кирилл Фесик в эфире телеканала "Новости LIVE".

"Мы должны понимать, что последствия <...> с 2022 года не все исправили, будем восстанавливать еще лет десять последствия. Это (энергообъекты. — Прим. ред.) не ремонтируется за пять минут", — сказал он.

При этом город, как утверждает Фесик, готов к тяжелой ситуации в энергетике: в Оболонском районе развернули 83 "пункта несокрушимости", где жители смогут согреться и зарядить устройства, и еще около 30 резервных с генераторами и запасами топлива.

В ночь на четверг на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ писали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, Днепропетровске, а также в Хмельницкой области и Бурштыне в Ивано-Франковской области. После этого во всех регионах страны ввели графики почасовых отключений света — с 9:00 до 20:00 мск.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний сообщила, что этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4х2": четыре часа без света, два — со светом.