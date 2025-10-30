Рейтинг@Mail.ru
С начала года в Химках провели 39 выездных администраций - РИА Новости, 30.10.2025
17:58 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/khimki-2051916906.html
С начала года в Химках провели 39 выездных администраций
С начала года в Химках провели 39 выездных администраций - РИА Новости, 30.10.2025
С начала года в Химках провели 39 выездных администраций
С начала года в городском округе Химки провели 39 выездных администраций, на них местные жители могли задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению... РИА Новости, 30.10.2025
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
С начала года в Химках провели 39 выездных администраций

В подмосковных Химках с начала 2025 года состоялось 39 выездных администраций

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
С начала года в Химках провели 39 выездных администраций - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. С начала года в городском округе Химки провели 39 выездных администраций, на них местные жители могли задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Такие мероприятия проводятся в микрорайонах горокруга каждую неделю.
"Проведение выездных администраций дает возможность напрямую обсудить с городскими службами то, что волнует жителей. Это формат, где можно задать вопросы, поделиться предложениями и увидеть, как работает администрация изнутри", – сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, ее слова приводит пресс-служба администрации округа.
Следующая выездная администрация пройдет 1 ноября в микрорайоне Фирсановка. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей Химок, а также зафиксируют предложения по развитию округа. Профильные специалисты проведут прием с 10:00 до 12:00 во дворце культуры "Родина".
