С начала года в Химках провели 39 выездных администраций

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки С начала года в Химках провели 39 выездных администраций

С начала года в Химках провели 39 выездных администраций

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. С начала года в городском округе Химки провели 39 выездных администраций, на них местные жители могли задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Такие мероприятия проводятся в микрорайонах горокруга каждую неделю.

"Проведение выездных администраций дает возможность напрямую обсудить с городскими службами то, что волнует жителей. Это формат, где можно задать вопросы, поделиться предложениями и увидеть, как работает администрация изнутри", – сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, ее слова приводит пресс-служба администрации округа.