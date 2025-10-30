С начала года в Химках провели 39 выездных администраций

https://ria.ru/20251030/khimki-2051916906.html
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. С начала года в городском округе Химки провели 39 выездных администраций, на них местные жители могли задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Такие мероприятия проводятся в микрорайонах горокруга каждую неделю.
"Проведение выездных администраций дает возможность напрямую обсудить с городскими службами то, что волнует жителей. Это формат, где можно задать вопросы, поделиться предложениями и увидеть, как работает администрация изнутри", – сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, ее слова приводит пресс-служба администрации округа.
Следующая выездная администрация пройдет 1 ноября в микрорайоне Фирсановка. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей Химок, а также зафиксируют предложения по развитию округа. Профильные специалисты проведут прием с 10:00 до 12:00 во дворце культуры "Родина".