Картаполов рассказал, к чему приведут испытания ядерного оружия в США

"Надо понимать, о каком испытании идет речь, потому что есть же соглашение о непроведении испытаний путем подрыва ядерных зарядов, ни подземных, ни тем более атмосферных, подводных, надводных и прочих", - сказал Картаполов.

"Ведь для этого и заключались эти договора, соглашения, чтобы понизить планку противостояния. Но сейчас все время потихоньку к ней возвращаемся. В конце концов мы жили в такой ситуации, когда было два блока, когда была холодная война. Ничего хорошего в этом нет, но и страшного особо ничего в этом нет. По крайней мере все понятно, без фальшивых улыбок, ненужных объятий и пакостей за спиной", - отметил парламентарий.