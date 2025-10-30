Рейтинг@Mail.ru
Картаполов рассказал, к чему приведут испытания ядерного оружия в США - РИА Новости, 30.10.2025
09:36 30.10.2025
Картаполов рассказал, к чему приведут испытания ядерного оружия в США
Картаполов рассказал, к чему приведут испытания ядерного оружия в США
Проведение ядерных испытаний со стороны США могут привести к возврату к эпохе непредсказуемости и открытого противостояния, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, андрей картаполов, дональд трамп, госдума рф
Картаполов рассказал, к чему приведут испытания ядерного оружия в США

Картаполов: ядерные испытания в США вернут эпоху непредсказуемости

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Проведение ядерных испытаний со стороны США могут привести к возврату к эпохе непредсказуемости и открытого противостояния, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Надо понимать, о каком испытании идет речь, потому что есть же соглашение о непроведении испытаний путем подрыва ядерных зарядов, ни подземных, ни тем более атмосферных, подводных, надводных и прочих", - сказал Картаполов.
По его словам, проведение испытаний станет возвратом к эпохе абсолютной непредсказуемости и открытого противостояния.
"Ведь для этого и заключались эти договора, соглашения, чтобы понизить планку противостояния. Но сейчас все время потихоньку к ней возвращаемся. В конце концов мы жили в такой ситуации, когда было два блока, когда была холодная война. Ничего хорошего в этом нет, но и страшного особо ничего в этом нет. По крайней мере все понятно, без фальшивых улыбок, ненужных объятий и пакостей за спиной", - отметил парламентарий.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления
