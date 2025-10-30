https://ria.ru/20251030/karta-2051678902.html
Россиянам дали совет, когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Оплата покупок банковской картой может оказаться небезопасной, рассказала агентству Прайм доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T03:18:00+03:00
2025-10-30T03:18:00+03:00
2025-10-30T15:13:00+03:00
экономика
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_b46015054775a5b9f5f62ece46113211.jpg
https://ria.ru/20251021/dengi-2049489286.html
Россиянам дали совет, когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Оплата покупок банковской картой может оказаться небезопасной, рассказала агентству Прайм
доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
По ее словам, речь идет о двух основных видах угроз: кибернетических и технических. К первым относится выманивание данных карты у владельца, ко вторым — считывание данных с помощью особых устройств.
Чтобы не допустить этого, следует никому не сообщать данные карты и секретные коды, не переходить по ненадежным ссылкам, проверять подлинность адреса сайта. Снимая деньги в банкомате, нужно убедиться, что там нет накладок и прочих лишних устройств, посоветовала Валишвили
.
"При совершении покупок в интернете не вводите данные основной карты. Заведите для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки", — сказала она.
Кроме того, добавила Валишвили, можно поставить в браузере запрет на запоминание данных карты, это позволит снизить риск в случае получения информации вредоносной программой.