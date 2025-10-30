Россиянам дали совет, когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Оплата покупок банковской картой может оказаться небезопасной, рассказала Оплата покупок банковской картой может оказаться небезопасной, рассказала агентству Прайм доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, речь идет о двух основных видах угроз: кибернетических и технических. К первым относится выманивание данных карты у владельца, ко вторым — считывание данных с помощью особых устройств.

Чтобы не допустить этого, следует никому не сообщать данные карты и секретные коды, не переходить по ненадежным ссылкам, проверять подлинность адреса сайта. Снимая деньги в банкомате, нужно убедиться, что там нет накладок и прочих лишних устройств, посоветовала Валишвили

"При совершении покупок в интернете не вводите данные основной карты. Заведите для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки", — сказала она.