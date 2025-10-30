https://ria.ru/20251030/kapremont-2051838003.html
Ход капремонта воспитательно-оздоровительного комплекса проверили в Химках
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Реконструкция здания воспитательно-образовательного комплекса на 270 мест продолжается в микрорайоне Новогорск в Химках, ход и качество работ оценили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и заместитель председателя Совета депутатов округа Руслан Шаипов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Здание комплекса включает два блока – начальную школу и детский сад. Учреждения рассчитаны на 100 учеников и 170 воспитанников. Общая площадь объекта превысит 5 тысяч квадратных метров.
"Сегодня крайне важно, чтобы в обсуждении и контроле за такими объектами принимали участие не только депутаты, но и жители, родители. В первую очередь мы должны прислушиваться именно к их мнению и идеям", – подчеркнул Шаипов, его слова приводит пресс-служба.
В инспекции также приняла участие жительница Химок Екатерина Оша. Она отметила, что микрорайон Новогорск находится на удалении от основной части округа, поэтому появление образовательного комплекса значительно упростит доступ детей к учебным и дошкольным занятиям рядом с домом.
В настоящее время рабочие завершают устройство фасада, а также отделочные и инженерные работы внутри здания. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области.
Завершить реконструкцию воспитательно-оздоровительного комплекса в Новогорске планируется до конца текущего года.