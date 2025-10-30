На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано семь афтершоков магнитудой от 4,3 до 6,0, два из которых ощущались в населенных пунктах силой до 2-3 баллов.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.