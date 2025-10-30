https://ria.ru/20251030/kamchatka-2051672824.html
На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков
Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 30.10.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано семь афтершоков магнитудой от 4,3 до 6,0, два из которых ощущались в населенных пунктах силой до 2-3 баллов.
"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", — говорится в сообщении в Telegram-канале
управления.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча
, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.