Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
Теннис
 
10:11 30.10.2025 (обновлено: 10:47 30.10.2025)
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
Российская теннисистка Анна Калинская стала участницей четвертьфинала турнира категории WTA 250 в Гонконге, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
2025-10-30T10:11:00+03:00
2025-10-30T10:47:00+03:00
теннис
спорт
гонконг
филиппины
канада
анна калинская
женская теннисная ассоциация (wta)
чжан шуай
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская стала участницей четвертьфинала турнира категории WTA 250 в Гонконге, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Во встрече второго круга посеянная под шестым номером Калинская обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 51 минуту.
В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей встречи Александра Эала (Филиппины) - Виктория Мбоко (Канада, 3-й номер посева).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Prudential Hong Kong Tennis Open
30 октября 2025 • начало в 09:05
Завершен
Анна Калинская
2 : 06:16:1
Чжан Шуай
