Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
Российская теннисистка Анна Калинская стала участницей четвертьфинала турнира категории WTA 250 в Гонконге, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Калинская прошла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в Гонконге