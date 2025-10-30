Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии из музея украли более тысячи артефактов - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/kalifornija-2051882711.html
В Калифорнии из музея украли более тысячи артефактов
В Калифорнии из музея украли более тысячи артефактов - РИА Новости, 30.10.2025
В Калифорнии из музея украли более тысячи артефактов
Неизвестные украли более 1 тысячи артефактов из Оклендского музея Калифорнии, исчезли украшения местных коренных народов и другие исторические предметы,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:42:00+03:00
2025-10-30T16:42:00+03:00
происшествия
калифорния
окленд
россия
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103072/33/1030723387_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_f2479c5da516cfea6cfbe984e7701fdf.jpg
https://ria.ru/20251030/luvr-2051732198.html
калифорния
окленд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103072/33/1030723387_108:0:1885:1333_1920x0_80_0_0_7ca96b6be1523c1a9a42649f5c444f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калифорния, окленд, россия, фбр
Происшествия, Калифорния, Окленд, Россия, ФБР
В Калифорнии из музея украли более тысячи артефактов

В Калифорнии из музея украли более тысячи артефактов, включая украшения

© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина, Калифорния
Полицейская патрульная машина, Калифорния - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неизвестные украли более 1 тысячи артефактов из Оклендского музея Калифорнии, исчезли украшения местных коренных народов и другие исторические предметы, сообщила полиция города Окленд.
Согласно заявлению полиции в соцсети Facebook*, инцидент произошел утром 15 октября на складе музея.
«
"Подозреваемый или подозреваемые проникли в здание и украли более 1 тысячи предметов из коллекции музея, включая корзины, украшения... коренных американцев и другие исторические предметы", - сообщила полиция.
В публикации полиция добавляет, что ведет расследование кражи совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР). В сообщении также представлены фотографии некоторых пропавших объектов, например, одной корзины, нескольких украшений и бивня.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра
Вчера, 10:06
 
ПроисшествияКалифорнияОклендРоссияФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала