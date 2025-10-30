В Калифорнии из музея украли более тысячи артефактов

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неизвестные украли более 1 тысячи артефактов из Оклендского музея Калифорнии, исчезли украшения местных коренных народов и другие исторические предметы, сообщила полиция города Окленд.
Согласно заявлению полиции в соцсети Facebook*, инцидент произошел утром 15 октября на складе музея.
"Подозреваемый или подозреваемые проникли в здание и украли более 1 тысячи предметов из коллекции музея, включая корзины, украшения... коренных американцев и другие исторические предметы", - сообщила полиция.
В публикации полиция добавляет, что ведет расследование кражи совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР). В сообщении также представлены фотографии некоторых пропавших объектов, например, одной корзины, нескольких украшений и бивня.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.